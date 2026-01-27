Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 27 gennaio 2026: il Como non si ferma più (chi rischia)
Le partite in onda martedì 27 gennaio 2026: nell'ottavo di Coppa Italia i lariani sono pronti a fare un boccone della Fiorentina in grande crisi. La programmazione
La giornata di martedì 27 gennaio 2026 propone tre appuntamenti di calcio per tutti i gusti: dalla Coppa Italia con Fiorentina-Como alla Bundesliga con Heidenheim-Colonia, fino alla notte argentina con Newell’s-Independiente. Una programmazione che alterna tradizione e respiro internazionale, ideale per chi cerca alternative in prime time e in seconda serata.
- Coppa Italia su Mediaset: Fiorentina-Como
- Bundesliga su Sky: Heidenheim-Colonia su Sky Sport Max
- Altre proposte: il calcio internazionale su Sportitalia
Coppa Italia su Mediaset: Fiorentina-Como
Su Italia 1, alle 21:00, Fiorentina-Como anima la serata con un appuntamento di Coppa Italia che porta in TV una sfida imprevedibile: i viola sono una delle delusioni del campionato e sono ancora invischiati nella lotta per non retrocedere; i lariani rappresentano la bella sorpresa della Serie A con un gioco organizzato e spumeggiante e un piede già in Europa. Il pronostico dell’ottavo sembra già scritto ma "mai dire mai".
In parallelo, su Mediaset Infinity, alle 21:00, è in programmazione Fiorentina-Como, per seguire il match con la stessa puntualità del palinsesto televisivo.
Bundesliga su Sky: Heidenheim-Colonia su Sky Sport Max
Su Sky Sport Max, alle 20:30, Heidenheim-Colonia propone una serata di Bundesliga: un confronto che mette in campo ritmo e intensità tipici del massimo campionato tedesco.
Altre proposte: il calcio internazionale su Sportitalia
Su Sportitalia, alle 02:15, Newell’s-Independiente porta il fascino della Liga Profesional argentina nelle ore notturne, perfetto per chi non vuole rinunciare al grande calcio d’Oltreoceano.
