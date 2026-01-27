Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 27 gennaio 2026: il Como non si ferma più (chi rischia)

Le partite in onda martedì 27 gennaio 2026: nell'ottavo di Coppa Italia i lariani sono pronti a fare un boccone della Fiorentina in grande crisi. La programmazione

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 27 gennaio 2026: il Como non si ferma più (chi rischia)

La giornata di martedì 27 gennaio 2026 propone tre appuntamenti di calcio per tutti i gusti: dalla Coppa Italia con Fiorentina-Como alla Bundesliga con Heidenheim-Colonia, fino alla notte argentina con Newell’s-Independiente. Una programmazione che alterna tradizione e respiro internazionale, ideale per chi cerca alternative in prime time e in seconda serata.

Coppa Italia su Mediaset: Fiorentina-Como

Su Italia 1, alle 21:00, Fiorentina-Como anima la serata con un appuntamento di Coppa Italia che porta in TV una sfida imprevedibile: i viola sono una delle delusioni del campionato e sono ancora invischiati nella lotta per non retrocedere; i lariani rappresentano la bella sorpresa della Serie A con un gioco organizzato e spumeggiante e un piede già in Europa. Il pronostico dell’ottavo sembra già scritto ma "mai dire mai".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In parallelo, su Mediaset Infinity, alle 21:00, è in programmazione Fiorentina-Como, per seguire il match con la stessa puntualità del palinsesto televisivo.

Bundesliga su Sky: Heidenheim-Colonia su Sky Sport Max

Su Sky Sport Max, alle 20:30, Heidenheim-Colonia propone una serata di Bundesliga: un confronto che mette in campo ritmo e intensità tipici del massimo campionato tedesco.

Altre proposte: il calcio internazionale su Sportitalia

Su Sportitalia, alle 02:15, Newell’s-Independiente porta il fascino della Liga Profesional argentina nelle ore notturne, perfetto per chi non vuole rinunciare al grande calcio d’Oltreoceano.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa

Le partite in onda martedì 13 gennaio 2026: i giallorossi sfidano il Torino per non ...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta canale, orario, streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Inter-Napoli non finisce mai: la nuova sfida dopo le polemiche

Inter-Napoli non finisce mai: la nuova sfida dopo le polemiche

Torna la Serie A con i recuperi di nerazzurri e partenopei a 3 giorni dal teso pareg...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa

Le partite in onda venerdì 9 gennaio 2026: Mali-Senegal e il big match Camerun-Maroc...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Luciano Spalletti

Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 25 gennaio 2026: dalla Serie A su DAZN al b...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Cristian Chivu

Inter-Napoli, stasera in TV: canale, orario e diretta streaming del big match della serie A

Le migliori partite di domenica 11 gennaio 2026: Serie A su Dazn e Sky, con Bundesli...

Personaggi

Noah Schnapp

Noah Schnapp
Alvaro Morata

Alvaro Morata
Susanna Tamaro

Susanna Tamaro
Amanda Sandrelli

Amanda Sandrelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963