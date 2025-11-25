Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Champions, il Napoli all'ultima chiamata: dove vedere la partita in diretta

Le partite di calcio in onda oggi, martedì 25 novembre 2025: tanta Champions League con due italiane e una sfida di altissimo livello. C'è anche la Coppa Italia di C

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Champions, il Napoli all'ultima chiamata: dove vedere la partita in diretta

La giornata di martedì 25 novembre 2025 offre una ricca scelta di partite di calcio: sei appuntamenti tra Champions League e Coppa Italia Serie C per una serata adatta a tutti i gusti. Tra le proposte di spicco segnaliamo Bodo Glimt-Juventus, Napoli-Qarabag e Chelsea-Barcellona.

Grande Champions su Sky: Juventus in campo e serata di big match

Su Sky Sport 1, alle 18:45 spazio a Diretta Gol Champions League, mentre in prima serata, alle 21:00, riflettori su Bodo Glimt-Juventus.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sul canale Sky Sport Calcio, il programma si apre alle 18:00 con Sorrento-Crotone (Coppa Italia Serie C), per poi proseguire alle 21:00 con Napoli-Qarabag in UEFA Champions League, dove gli azzurri devono assolutamente fare punti per uscire dal fondo della classifica. Ma con gli azeri non sarà facile: hanno il doppio delle vittorie e nove posizioni in più in graduatoria.

Su Sky Sport Max, due sfide di cartello della UEFA Champions League: alle 18:45 Ajax-Benfica e alle 21:00 Chelsea-Barcellona.

Su Cielo, infine, alle 21:30 la sfida tra Ajax-Benfica si può vedere in chiaro e gratis, anche se in differita.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, martedì 25 novembre 2025: serata di grande basket in Eurolega, derby a Los Angeles

Lo sport in TV oggi, martedì 25 novembre 2025: serata di grande basket in Eurolega, derby a Los Angeles

I migliori eventi sportivi di oggi: tanta Champions League ma anche super pallacanes...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 22 ottobre 2025: dove vedere Real-Juve e l'Atalanta in Champions

Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 22 ottobre 2025: dove vedere Real-Juve e l'Atalanta in Champions

Le partite in onda mercoledì 22 ottobre 2025: i bianconeri di Igor Tudor tentano l'i...
Luciano Spalletti

Champions League gratis in TV, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il match più atteso)

Da Ajax-Benfica ad Arsenal-Bayern Monaco: tre big match visibili gratis in tv tra ma...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: Sinner gioca a Vienna e dove vedere il derby del basket USA

Lo sport in TV oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: Sinner gioca a Vienna e dove vedere il derby del basket USA

Gli appuntamenti sportivi di oggi, 22 ottobre 2025: tanta Champions ma anche pallaca...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 5 novembre 2025. Inter e Atalanta in Champions (e un grande match gratuito)

Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 5 novembre 2025. Inter e Atalanta in Champions (e un grande match gratuito)

Le migliori partite di mercoledì 5 novembre 2025: i nerazzurri di Milano e Bergamo c...
Enzo Maresca

Chelsea-Ajax, Champions League in chiaro: dove vedere il big-match gratis in diretta. Tutto il programma

La sfida di Stamford Bridge tra il Chelsea di Enzo Maresca e l’Ajax sarà visibile in...
Juventus, in diretta su Disney+ i sorteggi della UEFA Women's Champions League

Sfide pazzesche per Juventus e Roma in UEFA Women's Champions League su Disney Plus: quando, orario e calendario delle partite

Bianconere e giallorosse si avvicinano a due sfide casalinghe da non sbagliare per n...
Atalanta

Atalanta-Slavia Praga stasera in TV: canale, orario, svolta Lookman e l’altra sfida di Champions League in chiaro

Questa sera torna l'appuntamento con la Coppa dei Campioni, con protagonista la squa...
Napoli-Eintracht Francoforte diretta Tv oggi dove vederla canale orario streaming

Napoli-Eintracht oggi in TV: dove vederla, orario, la rabbia di Conte e il big-match di Champions League in chiaro

Napoli-Eintracht Francoforte, Champions League 2025: dove vederla oggi 4 novembre in...

ENEL

Mobilità elettrica accessibile

La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casa

LEGGI

Personaggi

Bruno Pizzul

Bruno Pizzul

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963