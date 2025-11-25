Champions, il Napoli all'ultima chiamata: dove vedere la partita in diretta
Le partite di calcio in onda oggi, martedì 25 novembre 2025: tanta Champions League con due italiane e una sfida di altissimo livello. C'è anche la Coppa Italia di C
La giornata di martedì 25 novembre 2025 offre una ricca scelta di partite di calcio: sei appuntamenti tra Champions League e Coppa Italia Serie C per una serata adatta a tutti i gusti. Tra le proposte di spicco segnaliamo Bodo Glimt-Juventus, Napoli-Qarabag e Chelsea-Barcellona.
Grande Champions su Sky: Juventus in campo e serata di big match
Su Sky Sport 1, alle 18:45 spazio a Diretta Gol Champions League, mentre in prima serata, alle 21:00, riflettori su Bodo Glimt-Juventus.
Sul canale Sky Sport Calcio, il programma si apre alle 18:00 con Sorrento-Crotone (Coppa Italia Serie C), per poi proseguire alle 21:00 con Napoli-Qarabag in UEFA Champions League, dove gli azzurri devono assolutamente fare punti per uscire dal fondo della classifica. Ma con gli azeri non sarà facile: hanno il doppio delle vittorie e nove posizioni in più in graduatoria.
Su Sky Sport Max, due sfide di cartello della UEFA Champions League: alle 18:45 Ajax-Benfica e alle 21:00 Chelsea-Barcellona.
Su Cielo, infine, alle 21:30 la sfida tra Ajax-Benfica si può vedere in chiaro e gratis, anche se in differita.
