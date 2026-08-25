Il calcio in TV oggi, martedì 25 agosto 2026: spazio ai preliminari di Champions League
Champions League in prima serata su Sky: Bodo Glimt-NEC Nijmegen e Sabah-Hapoel Beer Sheva alle 21:00
Martedì 25 agosto 2026 propone una serata tutta europea con tre appuntamenti di UEFA Champions League in contemporanea, ideali per chi cerca grande calcio internazionale. In evidenza Bodo Glimt-NEC Nijmegen e Sabah FK-Hapoel Beer Sheva, entrambe previste alle 21:00 per un doppio live che accontenta tutti i gusti.
Champions League su Sky: Bodo Glimt-NEC Nijmegen guida la serata
Alle 21.00 su Sky Sport 1 riflettori puntati su Bodo Glimt-NEC Nijmegen, mentre su Sky Sport Calcio c’è LASK-Celtic, incontri validi per i preliminari di UEFA Champions League. Due sfide europee da seguire dall’inizio alla fine per vivere una serata di grande calcio.
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Sempre alle 21:00 su Sky Sport Max spazio a Sabah FK-Hapoel Beer Sheva, altro confronto di UEFA Champions League che completa l’offerta con una seconda partita in diretta nella stessa fascia oraria.
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