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Il calcio in TV oggi, martedì 25 agosto 2026: spazio ai preliminari di Champions League

Champions League in prima serata su Sky: Bodo Glimt-NEC Nijmegen e Sabah-Hapoel Beer Sheva alle 21:00

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Redazione

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Il calcio in TV oggi, martedì 25 agosto 2026: spazio ai preliminari di Champions League

Martedì 25 agosto 2026 propone una serata tutta europea con tre appuntamenti di UEFA Champions League in contemporanea, ideali per chi cerca grande calcio internazionale. In evidenza Bodo Glimt-NEC Nijmegen e Sabah FK-Hapoel Beer Sheva, entrambe previste alle 21:00 per un doppio live che accontenta tutti i gusti.

Champions League su Sky: Bodo Glimt-NEC Nijmegen guida la serata

Alle 21.00 su Sky Sport 1 riflettori puntati su Bodo Glimt-NEC Nijmegen, mentre su Sky Sport Calcio c’è LASK-Celtic, incontri validi per i preliminari di UEFA Champions League. Due sfide europee da seguire dall’inizio alla fine per vivere una serata di grande calcio.

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Sempre alle 21:00 su Sky Sport Max spazio a Sabah FK-Hapoel Beer Sheva, altro confronto di UEFA Champions League che completa l’offerta con una seconda partita in diretta nella stessa fascia oraria.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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