Impresa Inter: cosa deve fare per passare stasera e a chi rinuncia. Dove vederla

Notte di Champions, stasera martedì febbraio 2026, per i nerazzurri che, senza Capitan Lautaro, devono segnare 3 gol al Bodo. Tutte le partite in diretta TV

Impresa Inter: cosa deve fare per passare stasera e a chi rinuncia. Dove vederla

Martedì 24 febbraio 2026 offre 5 appuntamenti di calcio europeo, con una scelta adatta a tutti i gusti: spiccano Inter-Bodo Glimt, Atletico Madrid-Bruges e l’appuntamento con Diretta Gol Ucl. Preparatevi a una serata emozionante di UEFA Champions League.

Grande Champions su Sky: Inter-Bodo Glimt guida la serata

Su Sky Sport 1 la programmazione si apre alle 18:45 con Atletico Madrid-Bruges, per entrare nel clima europeo già nel tardo pomeriggio. In prima serata, alle 21:00, spazio a Inter-Bodo Glimt, match di cartello della serata. I nerazzurri sono chiamati all’impresa, dopo la batosta di una settimana fa al Circolo Polare Artico: va rimontato il 3-1 subito sul campo sintetico, che ha provocato l’infortunio del capitano Lautaro Martinez. A fare gol dovranno pensare Thuram e Pio Esposito.

Su Sky Sport Max, alle 21:00 va in scena Newcastle-Qarabag, un’alternativa per seguire un’altra sfida internazionale di Champions League.

Su Sky Sport Calcio, dalle 21:00 appuntamento con Diretta Gol Ucl, per vivere in simultanea gli aggiornamenti dalle partite in corso.

Su Sky Sport Arena, alle 21:00 riflettori su Bayer Leverkusen-Olympiacos, altro confronto europeo per completare il quadro della serata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

