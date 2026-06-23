Il calcio in TV oggi: apre il Portogallo, alle 22 Inghilterra-Ghana. Dove vedere i match in diretta
Scoprite le migliori partite di martedì 23 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai e Dazn, giovanili U17 su Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide dei Mondiali 2026 ai Campionati Nazionali Giovanili SGS. In evidenza Inghilterra-Ghana alle 22:00, mentre su Sky spiccano la semifinale U17 Serie A-B e altri appuntamenti U-17.
- Grande calcio sulla Rai: Inghilterra-Ghana ai Mondiali 2026
- Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn
- Giovanili su Sky: semifinale U17 Serie A-B in serata
Grande calcio sulla Rai: Inghilterra-Ghana ai Mondiali 2026
Su Rai 1 appuntamento con i Mondiali 2026: alle 22:00 va in onda Inghilterra-Ghana, una sfida tra nazionali che calamita l’attenzione della serata.
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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn
Programmazione ricca su Dazn con quattro incontri dei Mondiali 2026: si parte alle 19:00 con Portogallo-Uzbekistan, si prosegue alle 22:00 con Inghilterra-Ghana; nella notte appuntamento alle 01:00 con Panama-Croazia e alle 04:00 con Colombia-Repubblica Democratica del Congo.
Giovanili su Sky: semifinale U17 Serie A-B in serata
Nel pomeriggio su Sky Sport Calcio alle 17:30 spazio ai Campionati Nazionali Giovanili SGS con U-17 Serie A, dedicato ai talenti del settore giovanile.
In prima serata su Sky Sport 1 alle 20:30 torna il calcio giovanile con U-17 Serie A, per seguire da vicino la crescita dei protagonisti di domani.
Sempre alle 20:30 su Sky Sport Max riflettori puntati su U17 Serie A-B Semifinale 2, atto decisivo verso la finale della categoria Under 17.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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