Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale

Scoprite le migliori partite di martedì 23 dicembre 2025: la Coppa d’Africa su Sportitalia dalla tarda mattinata alla prima serata

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale

La giornata di martedì 23 dicembre 2025 offre una selezione di partite di calcio per tutti i gusti: quattro appuntamenti di Coppa d’Africa, tra cui Congo-Benin, Senegal-Botswana e il faccia a faccia serale Tunisia-Uganda. Preparatevi a una maratona televisiva ricca di emozioni.

Altre proposte: la Coppa d’Africa su Sportitalia

Su Sportitalia va in onda una lunga maratona dedicata alla Coppa d’Africa: si parte alle 13:30 con Congo-Benin, a seguire alle 16:00 tocca a Senegal-Botswana. Nel tardo pomeriggio, alle 18:30, spazio a Nigeria-Tanzania prima di chiudere in prima serata, alle 21:00, con Tunisia-Uganda.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

