Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale
Scoprite le migliori partite di martedì 23 dicembre 2025: la Coppa d’Africa su Sportitalia dalla tarda mattinata alla prima serata
La giornata di martedì 23 dicembre 2025 offre una selezione di partite di calcio per tutti i gusti: quattro appuntamenti di Coppa d’Africa, tra cui Congo-Benin, Senegal-Botswana e il faccia a faccia serale Tunisia-Uganda. Preparatevi a una maratona televisiva ricca di emozioni.
Altre proposte: la Coppa d’Africa su Sportitalia
Su Sportitalia va in onda una lunga maratona dedicata alla Coppa d’Africa: si parte alle 13:30 con Congo-Benin, a seguire alle 16:00 tocca a Senegal-Botswana. Nel tardo pomeriggio, alle 18:30, spazio a Nigeria-Tanzania prima di chiudere in prima serata, alle 21:00, con Tunisia-Uganda.
