Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 21 ottobre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in Champions
Le partite in onda martedì 21 ottobre 2025: i nerazzurri affrontano l'Union SG e gli azzurri gli olandesi del PSV Eindhoven. Sfida europea anche per la baby-Inter
La giornata di oggi propone ben nove appuntamenti di calcio per tutti i gusti: la UEFA Champions League domina la scena con sfide come Union SG-Inter, Arsenal-Atletico Madrid e PSV Eindhoven-Napoli, mentre nel pomeriggio c’è spazio per i giovani con la UEFA Youth League Union SG-Inter e per il calcio italiano con la Serie C Inter U23-Renate. Una programmazione ricca che accompagna gli appassionati dall’ora di pranzo fino alla prima serata.
Champions League su Sky: Arsenal-Atletico e PSV-Napoli accendono la serata
Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre alle 16:30 con la Serie C Inter U23-Renate, ideale antipasto a una grande serata europea: alle 18:45 spazio alla UEFA Champions League con Barcellona-Olympiacos, quindi alle 21:00 riflettori su Union SG-Inter per un finale di giornata ad alto tasso di intensità.
Su Sky Sport Calcio si parte già alle 14:30 con la UEFA Youth League Union SG-Inter, occasione per seguire da vicino i talenti del futuro. Alle 18:45 arriva Diretta gol Champions League (Diretta), perfetta per non perdersi nulla dai campi europei, mentre alle 21:00 i riflettori si spostano sulla grande sfida di coppa tra PSV Eindhoven-Napoli.
In prima serata, su Sky Sport Max, scena tutta per la UEFA Champions League con Arsenal-Atletico Madrid alle 21:00: un confronto di altissimo livello tra due squadre abituate ai palcoscenici europei più importanti.
Sky Sport Arena completa il quadro: alle 18:45 propone la UEFA Champions League con Kairat Almaty-Pafos e, a seguire, alle 21:00, la finestra in costante aggiornamento Diretta Gol Ucl per vivere in simultanea tutte le emozioni della serata.
