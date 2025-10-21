Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 21 ottobre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in Champions

Le partite in onda martedì 21 ottobre 2025: i nerazzurri affrontano l'Union SG e gli azzurri gli olandesi del PSV Eindhoven. Sfida europea anche per la baby-Inter

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 21 ottobre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in Champions

La giornata di oggi propone ben nove appuntamenti di calcio per tutti i gusti: la UEFA Champions League domina la scena con sfide come Union SG-Inter, Arsenal-Atletico Madrid e PSV Eindhoven-Napoli, mentre nel pomeriggio c’è spazio per i giovani con la UEFA Youth League Union SG-Inter e per il calcio italiano con la Serie C Inter U23-Renate. Una programmazione ricca che accompagna gli appassionati dall’ora di pranzo fino alla prima serata.

Champions League su Sky: Arsenal-Atletico e PSV-Napoli accendono la serata

Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre alle 16:30 con la Serie C Inter U23-Renate, ideale antipasto a una grande serata europea: alle 18:45 spazio alla UEFA Champions League con Barcellona-Olympiacos, quindi alle 21:00 riflettori su Union SG-Inter per un finale di giornata ad alto tasso di intensità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Calcio si parte già alle 14:30 con la UEFA Youth League Union SG-Inter, occasione per seguire da vicino i talenti del futuro. Alle 18:45 arriva Diretta gol Champions League (Diretta), perfetta per non perdersi nulla dai campi europei, mentre alle 21:00 i riflettori si spostano sulla grande sfida di coppa tra PSV Eindhoven-Napoli.

In prima serata, su Sky Sport Max, scena tutta per la UEFA Champions League con Arsenal-Atletico Madrid alle 21:00: un confronto di altissimo livello tra due squadre abituate ai palcoscenici europei più importanti.

Sky Sport Arena completa il quadro: alle 18:45 propone la UEFA Champions League con Kairat Almaty-Pafos e, a seguire, alle 21:00, la finestra in costante aggiornamento Diretta Gol Ucl per vivere in simultanea tutte le emozioni della serata.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry

Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry

I grandi match sportivi in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025: oltre alla Champio...
Enzo Maresca

Champions League in diretta Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un big match)

Da Barcellona-Olympiacos a Chelsea-Ajax: tre big match visibili gratis in Tv tra ogg...
Il calcio in TV oggi, domenica 12 ottobre 2025: Danimarca-Grecia in diretta, dove vederla

Il calcio in TV oggi, domenica 12 ottobre 2025: Danimarca-Grecia in diretta, dove vederla

Scoprite le migliori partite di domenica 12 ottobre 2025: Qualificazioni Mondiali 20...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp

Scoprite le migliori partite in programma venerdì 17 ottobre 2025: i giovani nerazzu...
Juventus, in diretta su Disney+ i sorteggi della UEFA Women's Champions League

Juventus femminile: dove vedere la diretta streaming della Champions League

L'estrazione della fase campionato della UEFA Women's Champions League sarà visibile...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Finali di tennis da Shanghai e Wuhan su Sky, Superbike da Estoril e grande ciclismo ...
Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia

Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia

Qualificazioni Mondiali in primo piano: Estonia-Italia su Rai 1, Spagna-Georgia e Di...
Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti

Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti

I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025: la Formula 1 in Te...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Renato Zero

Renato Zero
Jonas Pepe

Jonas Pepe
Paola Ferrari

Paola Ferrari

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963