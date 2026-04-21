Inter, basta con gli sbadigli: questa sera serve fare di più
Stasera, martedì 21 aprile 2026, il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra i nerazzurri e il Como. All'andata vinse la noia. Dove vedere la partita gratis
Scoprite le migliori partite di calcio in programma nella serata di martedì 21 aprile 2026. Due appuntamenti per tutti i gusti: alle 21:00 la Coppa Italia propone Inter-Como su Canale 5, mentre alla stessa ora la Premier League offre Brighton-Chelsea su Sky Sport 1.
- Coppa Italia in chiaro su Mediaset: Inter-Como illumina Canale 5
- Premier League su Sky: Brighton-Chelsea su Sky Sport 1
Coppa Italia in chiaro su Mediaset: Inter-Como illumina Canale 5
Su Canale 5, alle 21:00, riflettori puntati su Inter-Como, sfida valida per la Coppa Italia. Un appuntamento in prima serata da non perdere per scoprire quale sarà la prima finalista della competizione. All’andata finì 0-0 tra gli sbadigli.
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Premier League su Sky: Brighton-Chelsea su Sky Sport 1
Sulla rete Sky Sport 1, alle 21:00, in campo Brighton-Chelsea, match di Premier League che porta in TV l’intensità del calcio inglese. Una proposta internazionale che arricchisce la serata con tecnica e ritmo d’Oltremanica.
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