Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro

I nerazzurri incontrano i primi della classe in Champions, l'Arsenal, per non uscire dalle prime 8 della competizione. Sfida da dentro o fuori per il Napoli

Redazione

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro

Martedì 20 gennaio 2026 porta in TV undici appuntamenti di calcio per tutti i gusti: dalla UEFA Champions League su Sky, con sfide di cartello come Inter-Arsenal e Copenhagen-Napoli e la modalità Diretta Gol, fino al campionato Primavera 1 su Sportitalia con quattro incontri in sequenza.

Champions League su Sky: il big match Inter-Arsenal illumina la serata

Su Sky Sport 1 programmazione ricchissima con tre sfide: alle 16:30 FC Kairat-Club Bruges, alle 18:45 Bodo Glimt-Manchester City e alle 21:00 Inter-Arsenal. Sfida di cartello, quest’ultima, con le prime della classe in Serie A e Premier League che si scontrano nella competizione continentale più importante. Il match è fondamentale e delicato soprattutto per i nerazzurri, che rischiano di scivolare oltre l’ottavo posto e finire agli spareggi, dopo due sconfitte consecutive nelle ultime due partite di coppa. I londinesi, al contrario, sono già sicuri di finire tra le prime 8, avendo sempre e solo vinto, ma nelle ultime due di campionato non sono riusciti ad andare oltre il pareggio con Liverpool e Nottingham Forest.

Sul canale Sky Sport Calcio riflettori su Copenhagen-Napoli alle 21:00. Una sfida da "dentro o fuori" per i ragazzi di Antonio Conte: le due squadre, infatti, occupano al momento le ultime due piazze utili per passare alla fase successiva della competizione, appaiate a 7 punti dopo 6 partite. E alle loro spalle ci sono ben 5 rivali pronte al sorpasso.

Su Sky Sport Max spazio a Real Madrid-Monaco alle 21:00.

Sky Sport Mix propone Sporting-PSG alle 21:00.

Per chi preferisce la visione in contemporanea, Sky Sport Arena offre Diretta Gol Champions League alle 21:00.

Altre proposte: il campionato Primavera 1 su Sportitalia

Su Sportitalia giornata interamente dedicata al Primavera 1 con quattro incontri in sequenza: alle 12:00 Frosinone-Milan, alle 14:00 Parma-Fiorentina, alle 16:00 Sassuolo-Genoa e alle 18:00 Inter-Monza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

