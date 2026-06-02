Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 2 giugno 2026: da Croazia-Belgio a Galles-Ghana
Scoprite le migliori partite di martedì 2 giugno 2026: amichevoli internazionali su Sky e Cielo, Serie C sulla Rai.
La giornata di oggi, martedì 2 giugno 2026, offre tre sfide per tutti i gusti: le amichevoli internazionali Croazia-Belgio e Galles-Ghana, oltre alla Serie C con Union Brescia-Ascoli. Dalla fascia pomeridiana alla prima serata, la programmazione consente di scegliere tra nazionali in campo e calcio italiano.
- Amichevoli internazionali su Sky: Croazia-Belgio guida il pomeriggio
- Altre proposte: amichevoli internazionali su Cielo
- Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano
Amichevoli internazionali su Sky: Croazia-Belgio guida il pomeriggio
Su Sky Sport 1, alle 18:00 va in scena Croazia-Belgio, test di prestigio tra due nazionali europee; in serata, alle 21:15, spazio alla Serie C con Union Brescia-Ascoli.
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Sul canale Sky Sport Calcio, alle 18:00 è prevista Croazia-Belgio; a seguire, alle 20:45, altra amichevole tra nazionali con Galles-Ghana.
Altre proposte: amichevoli internazionali su Cielo
Su Cielo, appuntamento alle 18:00 con Croazia-Belgio, per vivere la sfida tra le due nazionali europee.
Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano
Su Rai Sport, alle 21:15 spazio alla Serie C con Union Brescia-Ascoli, occasione per seguire da vicino il campionato.
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05 Giugno 2026
Ore 14Rai 2
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