Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 2 giugno 2026: da Croazia-Belgio a Galles-Ghana Scoprite le migliori partite di martedì 2 giugno 2026: amichevoli internazionali su Sky e Cielo, Serie C sulla Rai.

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La giornata di oggi, martedì 2 giugno 2026, offre tre sfide per tutti i gusti: le amichevoli internazionali Croazia-Belgio e Galles-Ghana, oltre alla Serie C con Union Brescia-Ascoli. Dalla fascia pomeridiana alla prima serata, la programmazione consente di scegliere tra nazionali in campo e calcio italiano.

Amichevoli internazionali su Sky: Croazia-Belgio guida il pomeriggio

Su Sky Sport 1, alle 18:00 va in scena Croazia-Belgio, test di prestigio tra due nazionali europee; in serata, alle 21:15, spazio alla Serie C con Union Brescia-Ascoli.

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Sul canale Sky Sport Calcio, alle 18:00 è prevista Croazia-Belgio; a seguire, alle 20:45, altra amichevole tra nazionali con Galles-Ghana.

Altre proposte: amichevoli internazionali su Cielo

Su Cielo, appuntamento alle 18:00 con Croazia-Belgio, per vivere la sfida tra le due nazionali europee.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano

Su Rai Sport, alle 21:15 spazio alla Serie C con Union Brescia-Ascoli, occasione per seguire da vicino il campionato.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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