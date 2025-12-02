Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: dove vedere gratis e in chiaro la Juventus in Coppa Italia

Tutte le partite di martedì 2 dicembre 2025: i bianconeri senza Vlahovic sfidano l'Udinese negli ottavi di finale. Grandi sfide in Premier e Bundesliga

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: dove vedere gratis e in chiaro la Juventus in Coppa Italia

La giornata di martedì 2 dicembre 2025 offre una ricca scelta di partite di calcio: dalla sfida di Coppa Italia Juventus-Udinese, ai big match di Premier League Newcastle-Tottenham e Fulham-Manchester City, fino alla Bundesliga con Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen. Ce n’è per tutti i gusti, tra appuntamenti in chiaro e grandi sfide internazionali.

Coppa Italia in chiaro su Mediaset: Juventus-Udinese illumina la serata

Su Italia 1, alle 21:00, la Coppa Italia propone Juventus-Udinese: una sfida di grande richiamo in prima serata.

In streaming su Mediaset Infinity, alle 21:00, disponibile la diretta di Juventus-Udinese per chi preferisce seguire l’incontro da dispositivi connessi.

Il meglio d’Europa su Sky: Newcastle-Tottenham guida la serata

Su Sky Sport 1, alle 21:15, la Premier League offre Newcastle-Tottenham, sfida di alto profilo nel calcio inglese.

Su Sky Sport Calcio, alle 20:30, appuntamento con Fulham-Manchester City, per una serata all’insegna del grande ritmo della Premier League.

Su Sky Sport Max, alle 21:00, la Bundesliga manda in scena Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, un classico del campionato tedesco.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

