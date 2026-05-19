Il calcio in TV oggi: Bournemouth-City e Chelsea-Tottenham in Premier League
Scoprite le migliori partite di martedì 19 maggio 2026: Premier League in evidenza su Sky Sport 1 a Sky Sport Calcio
La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalla Premier League con Bournemouth-Manchester City su Sky Sport 1 alle emozioni di Chelsea-Tottenham su Sky Sport Calcio. Due appuntamenti in grado di soddisfare chi cerca una serata all’insegna del grande calcio internazionale.
Premier League su Sky: due sfide da non perdere tra Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio
Su Sky Sport 1, alle 20:30, la Premier League propone Bournemouth-Manchester City: un appuntamento imperdibile per seguire in diretta il grande calcio inglese.
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In serata su Sky Sport Calcio, alle 21:15, va in onda Chelsea-Tottenham, sfida di Premier League che promette intensità e spettacolo per gli appassionati.
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