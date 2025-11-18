Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 18 novembre 2025. La Nazionale riparte da questi giocatori, è rivoluzione
Le partite di martedì 18 novembre 2025: pomeriggio a tutto pallone con l'Italia U17 e U21, per ripartire dopo lo choc della Norvegia (e il Mondiale a rischio)
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: cinque appuntamenti tra Nazionali maggiori e giovanili per accontentare tutti i gusti. Da segnalare Italia-Uzbekistan su Rai Sport alle 13:30, Montenegro-Italia su Rai 2 alle 18:30 e, in prima serata, Spagna-Turchia su Sky Sport 1 alle 20:45.
- Grande calcio sulla Rai: l'Italia protagonista tra U17 e Under 21
- Qualificazioni Mondiali su Sky: Spagna-Turchia su Sky Sport 1 e Diretta Gol
- Altre proposte: segui le Qualificazioni Mondiali su Cielo
Grande calcio sulla Rai: l’Italia protagonista tra U17 e Under 21
Alle 13:30 su Rai Sport riflettori sulla Coppa del Mondo U17 Qatar 2025 con Italia-Uzbekistan: una sfida che apre il pomeriggio azzurro e mette in vetrina i talenti del futuro.
A seguire, alle 18:30 su Rai 2, appuntamento con le Qualificazioni Europei U21 2027: in campo Montenegro-Italia, altro banco di prova per la selezione azzurra in un percorso fondamentale verso il 2027.
Qualificazioni Mondiali su Sky: Spagna-Turchia su Sky Sport 1 e Diretta Gol
In prima serata, dalle 20:45 su Sky Sport 1, spazio alle Qualificazioni Mondiali 2026 con Spagna-Turchia, match dal grande fascino tra due nazionali pronte a contendersi punti pesanti.
Alla stessa ora, su Sky Sport Calcio, torna l’appuntamento con Diretta Gol, per seguire in contemporanea i momenti salienti della serata di qualificazioni.
Altre proposte: segui le Qualificazioni Mondiali su Cielo
Alle 20:45 su Cielo va in scena Scozia-Danimarca, sfida valida per le Qualificazioni Mondiali 2026: una gara che promette intensità e ritmi alti nel cuore della serata.
