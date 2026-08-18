Il calcio in TV oggi, martedì 18 agosto: torrna la Champions League con i preliminari Scoprite le migliori partite di martedì 18 agosto 2026: Champions League su Sky e derby Roma-Lazio su Rai Sport

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dai preliminari della UEFA Champions League in prima serata su Sky al derby Roma-Lazio della Scopigno Cup su Rai Sport. Un palinsesto che spazia tra grandi incroci europei e sfide dal sapore cittadino, con appuntamenti nel pomeriggio e in serata per soddisfare tutti i gusti.

Champions League su Sky: Fenerbahce-Olympique Lione guida la serata

Su Sky Sport 1 alle 21:00 va in onda Fenerbahce-Olympique Lione, appuntamento di UEFA Champions League che illumina la prima serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla stessa ora su Sky Sport Arena spazio a Levski Sofia-AEK Atene, altro incontro di UEFA Champions League per chi vuole seguire un percorso alternativo.

Completa l’offerta su Sky Sport Calcio con Dinamo Zagabria-Viking FK alle 21:00, ulteriore sfida europea per una serata ricchissima.

Grande calcio sulla Rai: il derby Roma-Lazio alla Scopigno Cup

Nel pomeriggio su Rai Sport, alle 15:30, è in programma Roma-Lazio, derby valido per la Scopigno Cup, torneo Under 17: un classico incrocio cittadino che promette intensità e passione.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche