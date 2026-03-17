Champions League, dove vedere le quattro partite di oggi in diretta (tre sono già decise)
Ritorno degli ottavi di finale stasera, martedì 17 marzo 2026: City contro Real, Chelsea-PSG, Arsenal-Bayer Leverkusen e Sporting-Bodo Glimt
La giornata di oggi offre ben undici appuntamenti di calcio in TV: tra serata di Champions League e sfide di Serie B, le opzioni non mancano per tutti i gusti. Spiccano Manchester City-Real Madrid, Chelsea-PSG e Arsenal-Bayer Leverkusen su Sky, mentre su DAZN la cadetteria propone incroci interessanti come Palermo-Juve Stabia e Spezia-Empoli.
- Champions League su Sky: Chelsea-PSG e Arsenal-Bayer Leverkusen guidano la serata
- Altre proposte: segui la Serie B su DAZN
Champions League su Sky: Chelsea-PSG e Arsenal-Bayer Leverkusen guidano la serata
Su Sky Sport 1, alle 18:45 va in scena Sporting-Bodo Glimt, mentre alle 21:00 appuntamento con Diretta Gol Ucl per seguire in simultanea le sfide della serata.
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Su Sky Sport Calcio e Sky Sport è in programma il big match Manchester City-Real Madrid , disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.
Su Sky Sport Arena, alle 21:00 riflettori su Chelsea-PSG, una delle grandi partite del martedì di coppa.
Su Sky Sport Max, alle 21:00 è il turno di Arsenal-Bayer Leverkusen, altro incrocio di alto profilo europeo.
Su Sky Sport Calcio, alle 21:00 spazio alla UEFA Champions League con un match in palinsesto dedicato.
Altre proposte: segui la Serie B su DAZN
Su DAZN la serata si apre alle 19:00 con Palermo-Juve Stabia. A seguire, alle 20:00, un ricco programma con Catanzaro-Modena, Mantova-Cesena, Reggiana-Monza, Spezia-Empoli e Venezia-Padova, per una notte tutta dedicata alla cadetteria.
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