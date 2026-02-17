Trova nel Magazine
La Juve cerca subito il riscatto, grande Champions con Atalanta, Real e PSG. Dove vederle

Il 17 febbraio 2026 con i playoff riparte la Coppa dei Campioni: i bianconeri vogliono dimenticare la sconfitta con l'Inter e i nerazzurri sfidano il "muro giallo"

Scoprite le migliori partite di calcio in programma nella serata di martedì 17 febbraio 2026. Sono quattro gli appuntamenti di UEFA Champions League in palinsesto, con scelte per tutti i gusti: Galatasaray-Juventus alle 18:45 su Sky Sport 1, Benfica-Real Madrid alle 21:00 su Sky Sport Arena e Monaco-PSG su Sky Sport Mix.

Grande Champions su Sky: Galatasaray-Juventus apre la serata, poi spazio alle big d’Europa

Su Sky Sport 1, alle 18:45, riflettori su Galatasaray-Juventus. In prima serata, alle 21:00, sempre su Sky Sport 1, tocca a Calcio Ucl Playoff (Andata) Borussia D.-Atalanta.

Alle 21:00 su Sky Sport Arena va in scena Benfica-Real Madrid, sfida dal grande fascino europeo.

Alla stessa ora, 21:00, su Sky Sport Mix è in programma Monaco-PSG, derby francese in chiave europea.

Per chi preferisce seguire le gare in contemporanea, alle 21:00 su Sky Sport Calcio va in onda Diretta Gol Champions League.

