Il calcio in TV, Mondiali 2026: tocca a Francia e Argentina. Dove vedere le partite in diretta Scoprite le migliori partite di martedì 16 giugno 2026: nazionali ai Mondiali su Rai e Dazn, finale U-17 su Sky

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Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 16 giugno 2026. La giornata propone cinque appuntamenti in palinsesto: le sfide dei Mondiali 2026 tra prima serata, notte e alba di mercoledì, e la finale U-17 di Serie C su Sky, per un martedì capace di accontentare tutti.

Grande calcio sulla Rai: Francia-Senegal accende la prima serata

In prima serata su Rai 1 alle 21:00 va in scena Francia-Senegal, incontro dei Mondiali 2026 che promette spettacolo e intensità.

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Altre proposte: Mondiali 2026 su Dazn per tutta la giornata

In prime time, alle 21:00, su Dazn protagonista Francia-Senegal, per vivere la serata dei Mondiali anche sulla piattaforma. Alle 24.00, invece, è il turno di Iraq-Norvegia, sempre su Dazn.

La ‘nottata calcistica’ prosegue alle alle 3:00 su Dazn con Argentina-Algeria, mentre all’alba l’appuntamento è alle 06:00, sempre su Dazn, con Austria-Giordania, altra sfida mondiale perfetta per iniziare la giornata con il grande calcio.

Finale giovanile su Sky: il titolo U-17 di Serie C su Sky Sport Max

Sulla rete Sky Sport Max alle 20:30 riflettori puntati sulla U-17 Serie C Finale, appuntamento che assegna il titolo del campionato giovanile SGS.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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