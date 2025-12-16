Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 16 dicembre 2025. Milan e Lazio gratis e in chiaro
Le partite in onda in TV martedì 16 dicembre 2025: due scontri tra grandi club di Serie A nel Campionato Primavera. Dove vedere i campioni di domani
La giornata di oggi offre una selezione di partite di calcio pensata per gli appassionati: dal campionato Primavera 1 con Lazio-Torino fino a Milan-Parma, tutte in diretta su Sportitalia. Due appuntamenti per chi vuole seguire da vicino le sfide dei vivai più importanti.
Altre proposte: segui la Primavera 1 su Sportitalia
Su Sportitalia, spazio al campionato Primavera 1 con due incontri da non perdere: alle 12:00 va in onda Lazio-Torino, mentre alle 14:00 tocca a Milan-Parma. Un pomeriggio dedicato ai giovani, con due sfide che promettono intensità e buone trame di gioco.
