Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 16 dicembre 2025. Milan e Lazio gratis e in chiaro

Le partite in onda in TV martedì 16 dicembre 2025: due scontri tra grandi club di Serie A nel Campionato Primavera. Dove vedere i campioni di domani

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 16 dicembre 2025. Milan e Lazio gratis e in chiaro

La giornata di oggi offre una selezione di partite di calcio pensata per gli appassionati: dal campionato Primavera 1 con Lazio-Torino fino a Milan-Parma, tutte in diretta su Sportitalia. Due appuntamenti per chi vuole seguire da vicino le sfide dei vivai più importanti.

Altre proposte: segui la Primavera 1 su Sportitalia

Su Sportitalia, spazio al campionato Primavera 1 con due incontri da non perdere: alle 12:00 va in onda Lazio-Torino, mentre alle 14:00 tocca a Milan-Parma. Un pomeriggio dedicato ai giovani, con due sfide che promettono intensità e buone trame di gioco.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

