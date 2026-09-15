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Il calcio in TV oggi, martedì 15 settembre: c'è la Coppa Italia con Genoa e Fiorentina. Dove vederla in diretta

Scoprite le migliori partite di martedì 15 settembre 2026: Coppa Italia su Mediaset e Serie C su Sky

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Redazione

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Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra le sfide di Coppa Italia proposte da Mediaset e il palinsesto di Serie C su Sky, gli appassionati potranno scegliere tra appuntamenti in chiaro e in streaming, con match serali e preserali per tutti i gusti. In evidenza la coppa nazionale con Fiorentina-Pisa in prima serata e, tra i professionisti, l’incrocio Crotone-Inter U23 nel ricco martedì dedicato alla terza serie.

Coppa Italia su Mediaset: Fiorentina-Pisa illumina la serata

Mediaset dedica la prima serata alla Coppa Italia, offrendo un doppio appuntamento sia in chiaro sia in streaming: si parte con Genoa-Sudtirol nel preserale per poi proseguire con il fascino del derby toscano Fiorentina-Pisa sotto i riflettori. Una proposta pensata per accompagnare gli appassionati dall’ora di cena fino a tarda sera.

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Sulla Italia 1, appuntamento alle 18:00 con Genoa-Sudtirol, anticipo che apre la giornata di coppa, e alle 21:00 con Fiorentina-Pisa, sfida attesissima in prima serata.

Su Mediaset Infinity, spazio alla visione in streaming degli stessi incontri: Genoa-Sudtirol alle 18:00 e Fiorentina-Pisa alle 21:00, per seguire la Coppa Italia ovunque vi troviate.

Serie C in primo piano su Sky: il Bari sfida il Potenza

Sky propone una ricca copertura della Serie C, con gare in contemporanea nel tardo pomeriggio e in serata. Dal match di cartello Bari-Potenza alle 21:00 fino alle sfide che animano il Sud, come Picerno-Catania e Casertana-Team Altamura, senza dimenticare l’incrocio tra tradizione e novità con Crotone-Inter U23.

Su Sky Sport 1 in programma alle 18:30 Crotone-Inter U23, appuntamento che apre il martedì di terza serie con un confronto di grande curiosità tecnica.

Su Sky Sport Calcio, doppio impegno: alle 18:30 Picerno-Catania, mentre alle 21:00 riflettori sul San Nicola per Bari-Potenza.

Su Sky Sport Mix, il pomeriggio si accende alle 18:30 con Casertana-Team Altamura e la serata prosegue alle 21:00 con Foggia-Savoia, per una lunga maratona di calcio meridiano.

Su Sky Sport Max, spazio alle 18:30 per Giugliano-Cosenza e, a seguire alle 21:00, l’appuntamento con Barletta-Salernitana, due sfide che promettono intensità e ritmo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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