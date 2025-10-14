Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 14 ottobre 2025. L'Italia sfida Israele (tra le polemiche)
I match di stasera, martedì 14 ottobre 2025, in televisione: la Nazionale di Gattuso alla prova decisiva e gli Azzurrini contro l'Armenia per l'accesso agli Europei
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle Qualificazioni Mondiali 2026 alle sfide delle Nazionali giovanili e alle amichevoli internazionali. Tra gli appuntamenti da non perdere spiccano Italia-Israele, Portogallo-Ungheria e Italia-Armenia (U21).
- Grande calcio sulla Rai: l'Italia sfida Israele per le Qualificazioni Mondiali 2026
- Qualificazioni Mondiali su Sky: Portogallo-Ungheria e Diretta Gol in primo piano
Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida Israele per le Qualificazioni Mondiali 2026
Su Rai 1, alle 20:45, le Qualificazioni Mondiali 2026 propongono Italia-Israele, appuntamento in prima serata. Forti polemiche per il match, in programma a Udine, ma anche alta tensione per la necessità per gli Azzurri di vincere per agganciare gli spareggi.
Nel tardo pomeriggio su Rai 2, alle 18:15, spazio alle Qualificazioni Europei U21 2027 con Italia-Armenia (Under 21).
Qualificazioni Mondiali su Sky: Portogallo-Ungheria e Diretta Gol in primo piano
Su Sky Sport Arena, alle 18:00 c’è l’amichevole internazionale Norvegia-Nuova Zelanda; in prima serata, alle 20:45, spazio alle Qualificazioni Mondiali 2026 con Portogallo-Ungheria.
Su Sky Sport Calcio, alle 18:00 si gioca Estonia-Moldavia per le Qualificazioni Mondiali 2026; alle 20:45 l’appuntamento è con Diretta Gol.
