Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 14 ottobre 2025. L'Italia sfida Israele (tra le polemiche) I match di stasera, martedì 14 ottobre 2025, in televisione: la Nazionale di Gattuso alla prova decisiva e gli Azzurrini contro l'Armenia per l'accesso agli Europei

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle Qualificazioni Mondiali 2026 alle sfide delle Nazionali giovanili e alle amichevoli internazionali. Tra gli appuntamenti da non perdere spiccano Italia-Israele, Portogallo-Ungheria e Italia-Armenia (U21).

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida Israele per le Qualificazioni Mondiali 2026

Su Rai 1, alle 20:45, le Qualificazioni Mondiali 2026 propongono Italia-Israele, appuntamento in prima serata. Forti polemiche per il match, in programma a Udine, ma anche alta tensione per la necessità per gli Azzurri di vincere per agganciare gli spareggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel tardo pomeriggio su Rai 2, alle 18:15, spazio alle Qualificazioni Europei U21 2027 con Italia-Armenia (Under 21).

Qualificazioni Mondiali su Sky: Portogallo-Ungheria e Diretta Gol in primo piano

Su Sky Sport Arena, alle 18:00 c’è l’amichevole internazionale Norvegia-Nuova Zelanda; in prima serata, alle 20:45, spazio alle Qualificazioni Mondiali 2026 con Portogallo-Ungheria.

Su Sky Sport Calcio, alle 18:00 si gioca Estonia-Moldavia per le Qualificazioni Mondiali 2026; alle 20:45 l’appuntamento è con Diretta Gol.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche