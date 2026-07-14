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Il calcio in TV: c'è Francia-Spagna, prima semifinale del Mondiale. Quando e dove vederla

Scoprite le migliori partite di martedì 14 luglio 2026: Francia-Spagna ai Mondiali 2026 su Rai 1 e Dazn

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Redazione

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Kylian Mbappé, stella della Francia ai Mondiali 2026
ANSA

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 14 luglio 2026

La giornata di oggi offre agli appassionati un appuntamento imperdibile con i Mondiali 2026: la prima semifinale della rassegna iridata tra Francia e Spagna. Potete seguirlo alle 21:00 in TV su Rai 1 oppure sulle piattaforme digitali con Dazn, due modi diversi ma ugualmente pratici per vivere la serata di grande calcio.

Grande calcio sulla Rai: Francia-Spagna ai Mondiali 2026

Su Rai 1, alle 21:00, appuntamento con Francia-Spagna, gara dei Mondiali 2026 che porta in prima serata il fascino delle Nazionali.

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Altre proposte: Francia-Spagna disponibile anche su Dazn

Su Dazn, alle 21:00, è disponibile la diretta di Francia-Spagna, partita dei Mondiali 2026: un’alternativa ideale per chi preferisce seguire il calcio sulle piattaforme digitali.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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