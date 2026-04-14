Champions, due favorite già con un piede fuori: dove vedere le partite di oggi
Stasera, martedì 14 aprile 2026, scendono in campo Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG. All'andata risultati netti con "blaugrana" e "reds" a rischio
La serata di martedì 14 aprile 2026 offre una scelta di calcio europeo per tutti i gusti: dalle emozioni multi-match di Diretta Gol UCL alle sfide integrali Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG, tutte in prima serata.
Grande Champions su Sky: Diretta Gol su Sky Sport 1 e due super sfide alle 21:00
Sky Sport 1: alle 21:00 appuntamento con Diretta Gol UCL, la finestra per seguire in simultanea la serata di UEFA Champions League.
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Sky Sport Arena: alle 21:00 in campo Atletico Madrid-Barcellona, sfida di UEFA Champions League da vivere integralmente.
Sky Sport Calcio: alle 21:00 spazio a Liverpool-PSG, altro grande confronto di UEFA Champions League.
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