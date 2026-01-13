Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa

Le partite in onda martedì 13 gennaio 2026: i giallorossi sfidano il Torino per non fermare il periodo positivo. Ma ci sono anche Bundesliga e Saudi League

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa

La serata di martedì 13 gennaio 2026 offre una scelta ricca con quattro partite di calcio: dalla Coppa Italia con Roma-Torino alla Bundesliga con Borussia Dortmund-Werder e Stoccarda-Eintracht, fino alla Saudi League con Damac-Al Ittihad. Un palinsesto che copre preserale e prime time, con proposte per tutti i gusti.

Coppa Italia su Mediaset: Roma-Torino illumina la serata

Italia 1 trasmette alle 21:00 Roma-Torino, match valido per la Coppa Italia. Penultimo ottavo di finale, in attesa di Fiorentina-Como, mette di fronte la squadra di Gasperini, rilanciata da due vittorie in campionato, e i granata, che invece hanno perso le ultime due in Serie A.

Mediaset Infinity propone alle 21:00 Roma-Torino, sempre per la Coppa Italia.

Bundesliga su Sky: il Borussia Dortmund sfida il Werder

Sky Sport Max offre alle 20:30 Borussia Dortmund-Werder, gara di Bundesliga.

Sky Sport Calcio apre alle 18:30 con Stoccarda-Eintracht e prosegue alle 20:30 con Borussia Dortmund-Werder, entrambe valide per la Bundesliga.

Altre proposte: segui la Saudi League

Sportitalia manda in onda alle 18:30 Damac-Al Ittihad, incontro di Saudi League.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

