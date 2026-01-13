Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa
Le partite in onda martedì 13 gennaio 2026: i giallorossi sfidano il Torino per non fermare il periodo positivo. Ma ci sono anche Bundesliga e Saudi League
La serata di martedì 13 gennaio 2026 offre una scelta ricca con quattro partite di calcio: dalla Coppa Italia con Roma-Torino alla Bundesliga con Borussia Dortmund-Werder e Stoccarda-Eintracht, fino alla Saudi League con Damac-Al Ittihad. Un palinsesto che copre preserale e prime time, con proposte per tutti i gusti.
- Coppa Italia su Mediaset: Roma-Torino illumina la serata
- Bundesliga su Sky: il Borussia Dortmund sfida il Werder
- Altre proposte: segui la Saudi League
Coppa Italia su Mediaset: Roma-Torino illumina la serata
Italia 1 trasmette alle 21:00 Roma-Torino, match valido per la Coppa Italia. Penultimo ottavo di finale, in attesa di Fiorentina-Como, mette di fronte la squadra di Gasperini, rilanciata da due vittorie in campionato, e i granata, che invece hanno perso le ultime due in Serie A.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Mediaset Infinity propone alle 21:00 Roma-Torino, sempre per la Coppa Italia.
Bundesliga su Sky: il Borussia Dortmund sfida il Werder
Sky Sport Max offre alle 20:30 Borussia Dortmund-Werder, gara di Bundesliga.
Sky Sport Calcio apre alle 18:30 con Stoccarda-Eintracht e prosegue alle 20:30 con Borussia Dortmund-Werder, entrambe valide per la Bundesliga.
Altre proposte: segui la Saudi League
Sportitalia manda in onda alle 18:30 Damac-Al Ittihad, incontro di Saudi League.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Bologna-Inte gratis in TV, dove vedere la semifinale di Supercoppa italiana: orario, canale, streaming
Scoprite le migliori partite di venerdì 19 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa
Le partite in onda venerdì 9 gennaio 2026: Mali-Senegal e il big match Camerun-Maroc...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Il calcio in TV oggi: dove vedere gratis e in chiaro la Juventus in Coppa Italia
Tutte le partite di martedì 2 dicembre 2025: i bianconeri senza Vlahovic sfidano l'U...
Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 7 dicembre 2025: la Serie A su DAZN con Nap...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta
Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
È scontro tra Puglia e Calabria: una partita di Serie C mette a confronto due Regioni rivali
Le partite in onda venerdì 21 novembre 2025: c'è l'Italia U17 contro il Burkina-Faso...
Inter-Napoli, stasera in TV: canale, orario e diretta streaming del big match della serie A
Le migliori partite di domenica 11 gennaio 2026: Serie A su Dazn e Sky, con Bundesli...