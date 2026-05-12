Il calcio in TV oggi: c'è Cristiano Ronaldo nella supersfida della Saudi League
Dalla Saudi League con Al Nassr‑Al Hilal su Sportitalia alle sfide notturne della Liga Profesional argentina
Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 12 maggio 2026: tre appuntamenti per tutti i gusti. In evidenza la supersfida della Saudi League con Al Nassr-Al Hilal alle 20:00 su Sportitalia, mentre nella notte argentina spazio a Belgrano-Union alle 00:00 e Argentinos Jr.-Huracan alle 02:30, sempre su Sportitalia.
Altre proposte: il big match della Saudi League su Sportitalia
Su Sportitalia la serata si apre alle 20:00 con Al Nassr-Al Hilal, appuntamento di Saudi League che promette intensità e grande qualità tecnica. Per chi ama il calcio sudamericano, la programmazione prosegue nella notte con la Liga Profesional: alle 00:00 ecco Belgrano-Union, mentre alle 02:30 tocca a Argentinos Jr.-Huracan. Tre incontri, un’unica emittente: Sportitalia accompagna la vostra serata e la vostra notte di calcio.
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