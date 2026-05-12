Il calcio in TV oggi: c'è Cristiano Ronaldo nella supersfida della Saudi League Dalla Saudi League con Al Nassr‑Al Hilal su Sportitalia alle sfide notturne della Liga Profesional argentina

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 12 maggio 2026: tre appuntamenti per tutti i gusti. In evidenza la supersfida della Saudi League con Al Nassr-Al Hilal alle 20:00 su Sportitalia, mentre nella notte argentina spazio a Belgrano-Union alle 00:00 e Argentinos Jr.-Huracan alle 02:30, sempre su Sportitalia.

Altre proposte: il big match della Saudi League su Sportitalia

Su Sportitalia la serata si apre alle 20:00 con Al Nassr-Al Hilal, appuntamento di Saudi League che promette intensità e grande qualità tecnica. Per chi ama il calcio sudamericano, la programmazione prosegue nella notte con la Liga Profesional: alle 00:00 ecco Belgrano-Union, mentre alle 02:30 tocca a Argentinos Jr.-Huracan. Tre incontri, un’unica emittente: Sportitalia accompagna la vostra serata e la vostra notte di calcio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche