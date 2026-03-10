Trova nel Magazine
L'ultima spiaggia del calcio italiano (serve un miracolo)

Serata di Champions oggi, martedì 10 marzo 2026, con l'Atalanta che ospita la corazzata Bayern Monaco per gli ottavi. A Istanbul il Galatasaray ospita il Liverpool

Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 10 marzo 2026: una serata con quattro appuntamenti su Sky, pensati per tutti i gusti. Tra le proposte di spicco ci sono Galatasaray-Liverpool su Sky Sport 1 alle 18:45, il big match Atalanta-Bayern Monaco su Sky Sport 1 alle 21:00 e la finestra di Diretta Gol Ucl su Sky Sport Calcio alle 21:00.

Champions League su Sky: Atalanta-Bayern Monaco guida la serata

Sulla rete Sky Sport 1 il programma si apre alle 18:45 con Galatasaray-Liverpool, anticipo di grande fascino europeo che scalda l’atmosfera in vista della prima serata. In notturna, alle 21:00, riflettori puntati su Atalanta-Bayern Monaco, il confronto che promette intensità e spettacolo per chiudere al meglio il palinsesto del canale.

Sul canale Sky Sport Calcio si parte alle 19:00 con la Bundesliga: Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach (in replica) accompagna il pre-serata con un classico del campionato tedesco. A seguire, alle 21:00, spazio a Diretta Gol Ucl per non perdere i momenti chiave della serata europea.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

