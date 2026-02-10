Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Napoli, si ferma il giocatore più in forma: dove vedere (gratis) la partita con il Como

Super quarto di finale di Coppa Italia al Maradona: stasera, martedì 10 febbraio 2026, gli azzurri sfidano i lariani ma devono rinunciare a McTominay

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Napoli, si ferma il giocatore più in forma: dove vedere (gratis) la partita con il Como

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Coppa Italia con Napoli-Como su Mediaset alla Premier League su Sky con West Ham-Manchester United e Chelsea-Leeds United, fino al ricco cartellone di Serie B su DAZN. Ce n’è per tutti i gusti tra sfide nazionali e appuntamenti d’Oltremanica.

Coppa Italia su Mediaset: Napoli-Como illumina la serata

Su Italia 1, appuntamento con Napoli-Como alle 21:00, match di Coppa Italia che promette intensità e spettacolo in prima serata. Gli uomini di Conte devono lottare contro le tante assenze – non ci sarà il leader McTominay – per approdare alla semifinale, dove li aspetterebbe l’Inter, rivale anche in campionato. I lariani sognano di fare il colpaccio in trasferta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, spazio sempre a Napoli-Como alle 21:00, per chi preferisce seguire la sfida in digitale nella stessa fascia oraria.

Premier League protagonista su Sky: West Ham-Manchester United e Chelsea-Leeds

Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre con Trapani-Benevento alle 18:00, per poi proseguire in prima serata con la Premier League: Chelsea-Leeds United alle 20:30 e, a seguire, West Ham-Manchester United alle 22:30.

Su Sky Sport Max il programma propone Sorrento-Giugliano alle 18:00, mentre l’appuntamento clou inglese è West Ham-Manchester United alle 21:15.

Su Sky Sport Calcio spazio alla Serie C con due sfide: Cavese-Monopoli alle 18:00 e Catania-Audace Cerignola alle 20:30.

Altre proposte: la Serie B su DAZN

Su DAZN giornata ricchissima di cadetteria: si parte con Sampdoria-Palermo alle 19:00, quindi in contemporanea alle 20:00 ecco Padova-Carrarese, Pescara-Catanzaro, Reggiana-Mantova, Virtus Entella-Cesena e Venezia-Modena, per una serata densa di emozioni e incroci chiave.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,

Serie A in primo piano con Cagliari-Verona, spazio anche a Premier League e Bundesli...
Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming

Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Co...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta canale, orario, streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino

Scoprite le migliori partite di sabato 7 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 20 dicembre: da Juventus-Roma a Lazio-Cremonese

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 20 dicembre: da Juventus-Roma a Lazio-Cremonese

Scoprite le migliori partite di sabato 20 dicembre 2025: dalla Serie A con Juventus-...
Luciano Spalletti

Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 25 gennaio 2026: dalla Serie A su DAZN al b...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma

Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...
Luciano Spalletti

Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie A

Dalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in ...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Alvaro Morata

Alvaro Morata
Achille Polonara

Achille Polonara
Massimo Bottura

Massimo Bottura
Marco Borriello

Marco Borriello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963