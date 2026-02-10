Napoli, si ferma il giocatore più in forma: dove vedere (gratis) la partita con il Como Super quarto di finale di Coppa Italia al Maradona: stasera, martedì 10 febbraio 2026, gli azzurri sfidano i lariani ma devono rinunciare a McTominay

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Coppa Italia con Napoli-Como su Mediaset alla Premier League su Sky con West Ham-Manchester United e Chelsea-Leeds United, fino al ricco cartellone di Serie B su DAZN. Ce n’è per tutti i gusti tra sfide nazionali e appuntamenti d’Oltremanica.

Coppa Italia su Mediaset: Napoli-Como illumina la serata

Su Italia 1, appuntamento con Napoli-Como alle 21:00, match di Coppa Italia che promette intensità e spettacolo in prima serata. Gli uomini di Conte devono lottare contro le tante assenze – non ci sarà il leader McTominay – per approdare alla semifinale, dove li aspetterebbe l’Inter, rivale anche in campionato. I lariani sognano di fare il colpaccio in trasferta.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, spazio sempre a Napoli-Como alle 21:00, per chi preferisce seguire la sfida in digitale nella stessa fascia oraria.

Premier League protagonista su Sky: West Ham-Manchester United e Chelsea-Leeds

Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre con Trapani-Benevento alle 18:00, per poi proseguire in prima serata con la Premier League: Chelsea-Leeds United alle 20:30 e, a seguire, West Ham-Manchester United alle 22:30.

Su Sky Sport Max il programma propone Sorrento-Giugliano alle 18:00, mentre l’appuntamento clou inglese è West Ham-Manchester United alle 21:15.

Su Sky Sport Calcio spazio alla Serie C con due sfide: Cavese-Monopoli alle 18:00 e Catania-Audace Cerignola alle 20:30.

Altre proposte: la Serie B su DAZN

Su DAZN giornata ricchissima di cadetteria: si parte con Sampdoria-Palermo alle 19:00, quindi in contemporanea alle 20:00 ecco Padova-Carrarese, Pescara-Catanzaro, Reggiana-Mantova, Virtus Entella-Cesena e Venezia-Modena, per una serata densa di emozioni e incroci chiave.

