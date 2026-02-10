Napoli, si ferma il giocatore più in forma: dove vedere (gratis) la partita con il Como
Super quarto di finale di Coppa Italia al Maradona: stasera, martedì 10 febbraio 2026, gli azzurri sfidano i lariani ma devono rinunciare a McTominay
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Coppa Italia con Napoli-Como su Mediaset alla Premier League su Sky con West Ham-Manchester United e Chelsea-Leeds United, fino al ricco cartellone di Serie B su DAZN. Ce n’è per tutti i gusti tra sfide nazionali e appuntamenti d’Oltremanica.
- Coppa Italia su Mediaset: Napoli-Como illumina la serata
- Premier League protagonista su Sky: West Ham-Manchester United e Chelsea-Leeds
- Altre proposte: la Serie B su DAZN
Coppa Italia su Mediaset: Napoli-Como illumina la serata
Su Italia 1, appuntamento con Napoli-Como alle 21:00, match di Coppa Italia che promette intensità e spettacolo in prima serata. Gli uomini di Conte devono lottare contro le tante assenze – non ci sarà il leader McTominay – per approdare alla semifinale, dove li aspetterebbe l’Inter, rivale anche in campionato. I lariani sognano di fare il colpaccio in trasferta.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sulla piattaforma Mediaset Infinity, spazio sempre a Napoli-Como alle 21:00, per chi preferisce seguire la sfida in digitale nella stessa fascia oraria.
Premier League protagonista su Sky: West Ham-Manchester United e Chelsea-Leeds
Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre con Trapani-Benevento alle 18:00, per poi proseguire in prima serata con la Premier League: Chelsea-Leeds United alle 20:30 e, a seguire, West Ham-Manchester United alle 22:30.
Su Sky Sport Max il programma propone Sorrento-Giugliano alle 18:00, mentre l’appuntamento clou inglese è West Ham-Manchester United alle 21:15.
Su Sky Sport Calcio spazio alla Serie C con due sfide: Cavese-Monopoli alle 18:00 e Catania-Audace Cerignola alle 20:30.
Altre proposte: la Serie B su DAZN
Su DAZN giornata ricchissima di cadetteria: si parte con Sampdoria-Palermo alle 19:00, quindi in contemporanea alle 20:00 ecco Padova-Carrarese, Pescara-Catanzaro, Reggiana-Mantova, Virtus Entella-Cesena e Venezia-Modena, per una serata densa di emozioni e incroci chiave.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,
Serie A in primo piano con Cagliari-Verona, spazio anche a Premier League e Bundesli...
Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming
Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Co...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino
Scoprite le migliori partite di sabato 7 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus
Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 20 dicembre: da Juventus-Roma a Lazio-Cremonese
Scoprite le migliori partite di sabato 20 dicembre 2025: dalla Serie A con Juventus-...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 25 gennaio 2026: dalla Serie A su DAZN al b...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma
Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...