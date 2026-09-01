Il calcio in TV oggi, martedì 1 settembre. Parma-Cremonese e Torino-Monza in Coppa Italia. Dove vederle
Scoprite le migliori partite di martedì 1 settembre 2026: Coppa Italia in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity
La giornata di oggi offre una scelta tutta dedicata alla Coppa Italia, con due sfide che promettono spettacolo per tutti i gusti: si parte con Parma‑Cremonese nel tardo pomeriggio e si chiude in serata con Torino‑Monza. Un doppio appuntamento che anima il martedì tra tradizione e nuove ambizioni.
Coppa Italia in chiaro su Mediaset: su Italia 1 Parma‑Cremonese e Torino‑Monza
Su Italia 1 riflettori accesi sulla Coppa Italia con Parma‑Cremonese alle 18:00, anticipo che mette subito in palio il passaggio del turno, e a seguire Torino‑Monza alle 21:00 per una serata che promette intensità e gol.
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Mediaset Infinity propone in diretta gli stessi incontri di Coppa Italia: Parma‑Cremonese alle 18:00 e Torino‑Monza alle 21:00, per non perdere un minuto dell’azione anche in mobilità.
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