Si chiude la giornata di Serie A. Dove vedere gratis le partite di oggi

Oggi, lunedì 9 marzo 2026, Lazio-Sassuolo concludono il 28° turno. Quattro partite sono in chiaro per tutti. Tutta la programmazione del calcio in TV

Si chiude la giornata di Serie A. Dove vedere gratis le partite di oggi

La giornata di lunedì 9 marzo 2026 offre sette appuntamenti di calcio in TV, pensati per tutti i gusti: in evidenza la sfida di Serie A Lazio-Sassuolo, due incontri di Serie C come Ascoli-Ravenna e Catania-Casertana, oltre a una ricca vetrina del campionato Primavera 1 su Sportitalia.

Appuntamento settimanale con la Serie A su Sky: Lazio-Sassuolo illumina la serata

Alle 20:45 su Sky Sport Calcio va in scena la Serie A con Lazio-Sassuolo, appuntamento di prima serata per gli appassionati.

Alle 20:30 su Sky Sport Max la Serie C propone Catania-Casertana.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il vivaio su Sportitalia

Su Dazn, alle 20:45, va in onda Lazio-Sassuolo di Serie A.

Giornata intensa su Sportitalia con il campionato Primavera 1: alle 11:00 Lecce-Torino, alle 13:00 Cremonese-Atalanta e alle 15:00 Cesena-Milan.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano

Alle 20:30 su Rai Sport appuntamento con la Serie C: Ascoli-Ravenna.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

