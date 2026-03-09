Si chiude la giornata di Serie A. Dove vedere gratis le partite di oggi Oggi, lunedì 9 marzo 2026, Lazio-Sassuolo concludono il 28° turno. Quattro partite sono in chiaro per tutti. Tutta la programmazione del calcio in TV

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di lunedì 9 marzo 2026 offre sette appuntamenti di calcio in TV, pensati per tutti i gusti: in evidenza la sfida di Serie A Lazio-Sassuolo, due incontri di Serie C come Ascoli-Ravenna e Catania-Casertana, oltre a una ricca vetrina del campionato Primavera 1 su Sportitalia.

Appuntamento settimanale con la Serie A su Sky: Lazio-Sassuolo illumina la serata

Alle 20:45 su Sky Sport Calcio va in scena la Serie A con Lazio-Sassuolo, appuntamento di prima serata per gli appassionati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle 20:30 su Sky Sport Max la Serie C propone Catania-Casertana.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il vivaio su Sportitalia

Su Dazn, alle 20:45, va in onda Lazio-Sassuolo di Serie A.

Giornata intensa su Sportitalia con il campionato Primavera 1: alle 11:00 Lecce-Torino, alle 13:00 Cremonese-Atalanta e alle 15:00 Cesena-Milan.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano

Alle 20:30 su Rai Sport appuntamento con la Serie C: Ascoli-Ravenna.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche