Si chiude la giornata di Serie A. Dove vedere gratis le partite di oggi
Oggi, lunedì 9 marzo 2026, Lazio-Sassuolo concludono il 28° turno. Quattro partite sono in chiaro per tutti. Tutta la programmazione del calcio in TV
La giornata di lunedì 9 marzo 2026 offre sette appuntamenti di calcio in TV, pensati per tutti i gusti: in evidenza la sfida di Serie A Lazio-Sassuolo, due incontri di Serie C come Ascoli-Ravenna e Catania-Casertana, oltre a una ricca vetrina del campionato Primavera 1 su Sportitalia.
- Appuntamento settimanale con la Serie A su Sky: Lazio-Sassuolo illumina la serata
- Altre proposte: la Serie A su Dazn e il vivaio su Sportitalia
- Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano
Appuntamento settimanale con la Serie A su Sky: Lazio-Sassuolo illumina la serata
Alle 20:45 su Sky Sport Calcio va in scena la Serie A con Lazio-Sassuolo, appuntamento di prima serata per gli appassionati.
Alle 20:30 su Sky Sport Max la Serie C propone Catania-Casertana.
Altre proposte: la Serie A su Dazn e il vivaio su Sportitalia
Su Dazn, alle 20:45, va in onda Lazio-Sassuolo di Serie A.
Giornata intensa su Sportitalia con il campionato Primavera 1: alle 11:00 Lecce-Torino, alle 13:00 Cremonese-Atalanta e alle 15:00 Cesena-Milan.
Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano
Alle 20:30 su Rai Sport appuntamento con la Serie C: Ascoli-Ravenna.
