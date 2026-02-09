Trova nel Magazine
Anche la Roma vuole fare uno sgarbo alla Juventus: dove vederla stasera

Dopo le polemiche per Juve-Lazio, i giallorossi sognano un nuovo aggancio ai bianconeri. Ma il Cagliari è in forma. Le partite in onda di lunedì 9 febbraio 2026

Anche la Roma vuole fare uno sgarbo alla Juventus: dove vederla stasera

La giornata di oggi offre una scelta di calcio tutta incentrata sulla Serie A: due appuntamenti da non perdere tra tardo pomeriggio e prima serata. Spiccano Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari, con la possibilità di seguirle su più canali tra Sky e Dazn, per andare incontro a tutti i gusti e orari.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Cagliari illumina la prima serata

Su Sky Sport 1 alle 20:45 va in onda la sfida di Serie A Roma-Cagliari, la proposta clou della serata per chi cerca calcio italiano d’alta intensità. I giallorossi di Gasperini possono approfittare del pareggio della Juve con i "cugini" della Lazio per tornare al quarto posto; i sardi puntano a prolungare la serie di 3 vittorie in campionato per passare sul lato sinistro della classifica.

Su Sky Sport Calcio alle 20:45 spazio ancora a Roma-Cagliari, un’ulteriore opzione per seguire il match senza perdere un istante.

Altre proposte: segui la Serie A su Dazn

Su Dazn il pomeriggio si apre alle 18:30 con Atalanta-Cremonese, mentre in prima serata alle 20:45 tocca a Roma-Cagliari: due appuntamenti di Serie A per accompagnare gli appassionati dal pre-serata fino al fischio finale.

