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Il calcio in TV oggi, lunedì 7 settembre: Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio per la Serie A, dove vederle live

Scoprite le migliori partite di lunedì 7 settembre 2026: Serie A su Sky e DAZN, Serie B su DAZN e Serie C su Rai e Sky

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Redazione

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Davide Frattesi, centrocampista della Lazio
ANSA

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 7 settembre 2026

La giornata di oggi offre una vasta scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In primo piano la Serie A con sfide serali, spazio anche alla Serie B per gli appassionati di cadetteria e alla Serie C con un classico del Sud. Ce n’è per tutti i gusti tra grandi palcoscenici e partite ricche di intensità.

Appuntamento in Serie A su Sky: Udinese-Lazio in prima serata

Su Sky Sport Calcio alle 20:45 riflettori puntati su Udinese-Lazio, una sfida di Serie A che promette ritmo e tecnica sotto le luci della sera.

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Su Sky Sport Arena alle 20:30 spazio alla Serie C con Catania-Cosenza, incontro che richiama tradizione e grande passione sugli spalti.

Altre proposte: segui la Serie A e la Serie B su DAZN

Su DAZN il programma è ricchissimo: alle 18:30 apre la giornata di Serie A Cagliari-Lecce, mentre alle 20:45 c’è Udinese-Lazio, proposta anche sulla piattaforma oltre che sui canali Sky. In prima serata, alle 20:30, spazio inoltre alla Serie B con Palermo-Sampdoria, sfida dal sapore di alta classifica e grande tradizione.

Grande calcio sulla Rai: Catania-Cosenza accende la Serie C

Su Rai Sport alle 20:30 appuntamento con Catania-Cosenza, una partita di Serie C che mette di fronte due piazze calorose per una serata ad alta intensità.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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