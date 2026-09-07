Il calcio in TV oggi, lunedì 7 settembre: Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio per la Serie A, dove vederle live
Scoprite le migliori partite di lunedì 7 settembre 2026: Serie A su Sky e DAZN, Serie B su DAZN e Serie C su Rai e Sky
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 7 settembre 2026
La giornata di oggi offre una vasta scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In primo piano la Serie A con sfide serali, spazio anche alla Serie B per gli appassionati di cadetteria e alla Serie C con un classico del Sud. Ce n’è per tutti i gusti tra grandi palcoscenici e partite ricche di intensità.
- Appuntamento in Serie A su Sky: Udinese-Lazio in prima serata
- Altre proposte: segui la Serie A e la Serie B su DAZN
- Grande calcio sulla Rai: Catania-Cosenza accende la Serie C
Appuntamento in Serie A su Sky: Udinese-Lazio in prima serata
Su Sky Sport Calcio alle 20:45 riflettori puntati su Udinese-Lazio, una sfida di Serie A che promette ritmo e tecnica sotto le luci della sera.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport Arena alle 20:30 spazio alla Serie C con Catania-Cosenza, incontro che richiama tradizione e grande passione sugli spalti.
Altre proposte: segui la Serie A e la Serie B su DAZN
Su DAZN il programma è ricchissimo: alle 18:30 apre la giornata di Serie A Cagliari-Lecce, mentre alle 20:45 c’è Udinese-Lazio, proposta anche sulla piattaforma oltre che sui canali Sky. In prima serata, alle 20:30, spazio inoltre alla Serie B con Palermo-Sampdoria, sfida dal sapore di alta classifica e grande tradizione.
Grande calcio sulla Rai: Catania-Cosenza accende la Serie C
Su Rai Sport alle 20:30 appuntamento con Catania-Cosenza, una partita di Serie C che mette di fronte due piazze calorose per una serata ad alta intensità.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 agosto 2026, da Juventus-Parma a Fiorentina-Frosinone
Scoprite le migliori partite di sabato 29 agosto 2026: dalla Serie A su Dazn alla Pr...
Il calcio in TV oggi, venerdì 4 settembre: riparte la Serie A con Genoa-Como. Dove vederla live
Scoprite le migliori partite di venerdì 4 settembre 2026: dalla Serie A su DAZN alla...
Il calcio in TV oggi, lunedì 31 agosto: dove vedere Lecce Roma e Atalanta-Bologna in diretta
Scoprite le migliori partite di lunedì 31 agosto 2026: Serie A su DAZN, Premier Leag...
Il calcio in TV oggi, venerdì 21 agosto. Premier League e Serie C in diretta: dove vederle
Scoprite le migliori partite di venerdì 21 agosto 2026: Premier League su Sky, Serie...
Il calcio in TV oggi lunedì 24 agosto 2026, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Dove vederle live
Scoprite le migliori partite di lunedì 24 agosto 2026: dalla Serie A su Dazn alla Se...
Il calcio in TV oggi, mercoledì 2 settembre: Sassuolo-Frosinone e Udinese-Venezia, dove vedere la Coppa Italia live
Scoprite le migliori partite di mercoledì 2 settembre 2026: Coppa Italia su Italia 1...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 5 settembre 2026: da Roma-Atalanta a Inter-Napoli
Scoprite le migliori partite di sabato 5 settembre 2026: dalla Serie A su Sky alle s...
Inter-Monza, oggi in diretta TV: canale, orario e dove vederla in streaming
Scoprite le migliori partite di sabato 22 agosto 2026: dalla Serie A su Dazn alla Su...