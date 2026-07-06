Cristiano Ronaldo sfida la Spagna dei grandi talenti: dove vederla in TV (c' anche USA-Belgio) I due ottavi di finale della Coppa del Mondo in onda lunedì 6 luglio: Portogallo-Spagna è una sfida senza tempo, USA-Belgio uno scontro avvincente (con sorpresa)

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La giornata di oggi offre una scelta di grande calcio: spazio alle Nazionali ai Mondiali 2026, con un big match europeo in prima serata e una sfida notturna che promette intensità. Tra le proposte da non perdere spiccano Portogallo-Spagna e Usa-Belgio.

Grande calcio sulla Rai: Portogallo-Spagna illumina la prima serata

Su Rai 1, alle 21:00, in diretta Portogallo-Spagna per i Mondiali 2026: una serata imperdibile con due Nazionali di primissimo piano. Il veterano Ronaldo vuole proseguire la sua ultima avventura sul palcoscenico più importante, le Furie rosse puntano su un undici di immenso talento e sull’imprevedibile Lamine Yamal per arrivare ai quarti.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026

Su DAZN doppio appuntamento con le Nazionali ai Mondiali 2026: alle 21:00 Portogallo-Spagna, mentre nella notte, alle 02:00, riflettori su Usa-Belgio. Gli americani non smettono di sognare, grazie anche alla squalifica annullata tra le polemiche al bomber Balogun, ma Lukaku e compagni hanno già dimostrato di essere "duri a morire".

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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