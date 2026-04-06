Napoli-Milan, stasera in TV: canale, orario, streaming e dove vedere l'altro big-match di Pasquetta
Scoprite le migliori partite di lunedì 6 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn al Primavera 1 su Sportitalia.
La giornata di oggi offre ben 22 appuntamenti di calcio in diretta tra Serie A, Serie B, Serie C e Primavera 1: un palinsesto ricchissimo per tutti i gusti, con grandi sfide serali e maratone pomeridiane. Spiccano Juventus-Genoa e Napoli-Milan in Serie A, senza dimenticare il fascino del derby campano di C tra Salernitana-Benevento e lo spazio ai giovani con Lazio-Napoli nel Primavera 1.
Il calcio in TV oggi: lunedì 6 aprile 2026
Su Sky Sport 1 l’attenzione è tutta per la Serie A: alle 18:00 va in scena Juventus-Genoa, match che promette intensità e ritmo alto nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.
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Il racconto della giornata su Sky Sport Calcio parte alle 12:30 con la Serie C e Giugliano-Crotone, prosegue alle 14:30 con il derby campano Salernitana-Benevento e culmina alle 18:00 con la grande sfida di Serie A Juventus-Genoa, per una programmazione che alterna emozioni e stili di gioco diversi.
Sfide serrate anche su Sky Sport Arena: si comincia alle 12:30 con Sorrento-Team Altamura, si entra nel vivo alle 14:30 con Catania-Picerno e si chiude alle 17:30 con AlbinoLeffe-Pergolettese, tre appuntamenti di Serie C per chi ama il grande calcio dei territori.
Altre proposte: la Serie A su Dazn e il Primavera su Sportitalia
Su Dazn il menu è completo e scandito dall’orologio. Si parte alle 12:30 con la Serie B e Cesena-Sudtirol. Alle 15:00 pomeriggio intensissimo: alla corsa promozione si aggiungono Bari-Modena, Catanzaro-Monza, Mantova-Virtus Entella, Reggiana-Pescara e Venezia-Juve Stabia, mentre in Serie A va in scena Udinese-Como. L’onda lunga continua alle 17:15 con Sampdoria-Empoli, per poi rialzare i giri alle 18:00 con la sfida di Serie A Juventus-Genoa. In prima serata doppio appuntamento: alle 19:30 tocca a Carrarese-Spezia e, a chiudere, alle 20:45 il grande incrocio di Serie A Napoli-Milan, perfetto per una notte di emozioni forti.
Spazio ai talenti del domani su Sportitalia con il Primavera 1: alle 11:00 apre Lazio-Napoli, alle 14:00 si prosegue con Bologna-Verona e alle 16:00 tocca a Fiorentina-Frosinone. Tre match per osservare da vicino prospetti e idee di gioco che domani potrebbero illuminare i campi della massima serie.
Grande calcio sulla Rai: Salernitana-Benevento accende il pomeriggio
Il pomeriggio della Rai si tinge di campanile su Rai Sport: alle 14:30 il derby di Serie C Salernitana-Benevento promette intensità e duelli a tutto campo, ideale per chi ama le partite dal forte sapore territoriale.
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09 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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