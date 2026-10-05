Il calcio in TV oggi: dove vedere gratis e in chiaro Italia-Turchia (ma c'è anche Francia-Belgio) Stasera, lunedì 5 ottobre 2026, gli Azzurri cercano il bis contro la squadra di Vincenzo Montella. Tanti i dubbi di Mancini sulla formazione

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide tra Nazionali in UEFA Nations League fino alle Qualificazioni Europei U21 2027, senza dimenticare un’interessante amichevole internazionale. In primo piano c’è l’Italia in serata, ma riflettori accesi anche su Francia-Belgio e su una lunga diretta dedicata alla Nations League.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Turchia per la Nations League

Su Rai 1, alle 20:45, appuntamento con Italia-Turchia per la UEFA Nations League, una serata che mette al centro gli Azzurri in un test probante e tutto da vivere. Dopo il brillante pareggio a Parigi con la Francia di Zidane e la larga vittoria all’andata contro la squadra di Montella, la Nazionale vuole mantenere il ritmo. Ma dovrà fare i conti con la stanchezza delle tante partite ravvicinate.

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Nel pomeriggio su Rai 2, alle 18:15, spazio alle Qualificazioni Europei U21 2027 con Italia-Polonia, occasione importante per osservare i talenti della nuova generazione azzurra.

Appuntamento Nations League su Sky: il big match Francia-Belgio guida la serata

Sul canale Sky Sport 1, alle 20:45, riflettori su Francia-Belgio, una super sfida di UEFA Nations League che promette intensità e qualità tra due Nazionali di primissimo livello.

Ricca programmazione anche su Sky Sport Calcio: si parte alle 18:00 con Cipro-Lettonia per la UEFA Nations League, si prosegue alle 20:45 con Diretta Gol UEFA Nations League dedicata alla 4a giornata, per seguire tutti i campi in contemporanea, e si chiude in nottata, alle 01:00, con l’amichevole internazionale Argentina-Benin.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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