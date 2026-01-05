Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 5 gennaio 2026: da Benevento-Crotone alla Coppa d'Africa Scoprite le migliori partite di lunedì 5 gennaio 2026: dalla Coppa d'Africa su Sportitalia alla Serie C su Sky e Rai.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite le migliori partite di calcio in programma nella serata di lunedì 5 gennaio 2026. La giornata offre ben sette appuntamenti tra competizioni nazionali e internazionali: dagli ottavi della Coppa d’Africa su Sportitalia alla Serie C in prima serata su Sky con sfide come Benevento-Crotone, senza dimenticare la proposta della Rai con lo stesso match in chiaro su Rai Sport.

Altre proposte: segui la Coppa d’Africa su Sportitalia

Su Sportitalia spazio alle nazionali con due appuntamenti degli ottavi di finale della Coppa d’Africa: Ottavi di finale 5 alle 17:00 e Ottavi di finale 6 alle 20:00, per una giornata ricca di emozioni continentali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie C in primo piano su Sky: Benevento-Crotone guida la serata

La prima serata di Sky Sport 1 propone la sfida di Serie C Benevento-Crotone, con calcio d’inizio alle 20:30, appuntamento centrale del palinsesto per gli appassionati di calcio italiano.

Su Sky Sport Calcio riflettori su Cosenza-Monopoli, in campo alle 20:30, una gara che promette intensità e ritmo in chiave campionato.

Sky Sport Max offre Triestina-Alcione Milano alle 20:30: un confronto dal sapore ambizioso, tra tradizione e voglia di conferma.

Infine, su Sky Sport Mix appuntamento con Team Altamura-Casertana, live alle 20:30, per completare un mosaico di sfide tutte da seguire.

Grande calcio sulla Rai: Benevento-Crotone in diretta su Rai Sport

La Rai mette in vetrina su Rai Sport la gara di Serie C Benevento-Crotone, al via alle 20:30: una seconda occasione per seguire uno dei match più attesi della serata.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche