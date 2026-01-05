Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 5 gennaio 2026: da Benevento-Crotone alla Coppa d'Africa

Scoprite le migliori partite di lunedì 5 gennaio 2026: dalla Coppa d'Africa su Sportitalia alla Serie C su Sky e Rai.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 5 gennaio 2026: da Benevento-Crotone alla Coppa d'Africa

Scoprite le migliori partite di calcio in programma nella serata di lunedì 5 gennaio 2026. La giornata offre ben sette appuntamenti tra competizioni nazionali e internazionali: dagli ottavi della Coppa d’Africa su Sportitalia alla Serie C in prima serata su Sky con sfide come Benevento-Crotone, senza dimenticare la proposta della Rai con lo stesso match in chiaro su Rai Sport.

Altre proposte: segui la Coppa d’Africa su Sportitalia

Su Sportitalia spazio alle nazionali con due appuntamenti degli ottavi di finale della Coppa d’Africa: Ottavi di finale 5 alle 17:00 e Ottavi di finale 6 alle 20:00, per una giornata ricca di emozioni continentali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Serie C in primo piano su Sky: Benevento-Crotone guida la serata

La prima serata di Sky Sport 1 propone la sfida di Serie C Benevento-Crotone, con calcio d’inizio alle 20:30, appuntamento centrale del palinsesto per gli appassionati di calcio italiano.

Su Sky Sport Calcio riflettori su Cosenza-Monopoli, in campo alle 20:30, una gara che promette intensità e ritmo in chiave campionato.

Sky Sport Max offre Triestina-Alcione Milano alle 20:30: un confronto dal sapore ambizioso, tra tradizione e voglia di conferma.

Infine, su Sky Sport Mix appuntamento con Team Altamura-Casertana, live alle 20:30, per completare un mosaico di sfide tutte da seguire.

Grande calcio sulla Rai: Benevento-Crotone in diretta su Rai Sport

La Rai mette in vetrina su Rai Sport la gara di Serie C Benevento-Crotone, al via alle 20:30: una seconda occasione per seguire uno dei match più attesi della serata.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV

Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV

Scoprite le migliori partite di martedì 30 dicembre 2025: Premier League su Sky e Co...
Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)

Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)

Scoprite le migliori partite di venerdì 26 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportita...
Gabon-Costa d'Avorio, la Coppa d'Africa stasera in TV: dove vederla gratis, orario, canale

Gabon-Costa d'Avorio, la Coppa d'Africa stasera in TV: dove vederla gratis, orario, canale

Le partite di mercoledì 31 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportitalia con Guinea E...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma

Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...
Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola

Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola

Scoprite le migliori partite di lunedì 22 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana s...
Roma-Genoa, stasera in TV: orario, dove vedere il posticipo di serie A in diretta

Roma-Genoa, stasera in TV: orario, dove vedere il posticipo di serie A in diretta

Scoprite le migliori partite di lunedì 29 dicembre 2025: dalla Serie A su Sky alla C...
Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale

Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale

Scoprite le migliori partite di martedì 23 dicembre 2025: la Coppa d’Africa su Sport...
Cristian Chivu

Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 28 dicembre 2025: Serie A su Dazn e Sky, Co...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Michele Criscitiello

Michele Criscitiello
Tommaso Labate

Tommaso Labate
Mariolina Cannuli

Mariolina Cannuli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963