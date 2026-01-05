Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 5 gennaio 2026: da Benevento-Crotone alla Coppa d'Africa
Scoprite le migliori partite di lunedì 5 gennaio 2026: dalla Coppa d'Africa su Sportitalia alla Serie C su Sky e Rai.
Scoprite le migliori partite di calcio in programma nella serata di lunedì 5 gennaio 2026. La giornata offre ben sette appuntamenti tra competizioni nazionali e internazionali: dagli ottavi della Coppa d’Africa su Sportitalia alla Serie C in prima serata su Sky con sfide come Benevento-Crotone, senza dimenticare la proposta della Rai con lo stesso match in chiaro su Rai Sport.
Altre proposte: segui la Coppa d’Africa su Sportitalia
Su Sportitalia spazio alle nazionali con due appuntamenti degli ottavi di finale della Coppa d’Africa: Ottavi di finale 5 alle 17:00 e Ottavi di finale 6 alle 20:00, per una giornata ricca di emozioni continentali.
Serie C in primo piano su Sky: Benevento-Crotone guida la serata
La prima serata di Sky Sport 1 propone la sfida di Serie C Benevento-Crotone, con calcio d’inizio alle 20:30, appuntamento centrale del palinsesto per gli appassionati di calcio italiano.
Su Sky Sport Calcio riflettori su Cosenza-Monopoli, in campo alle 20:30, una gara che promette intensità e ritmo in chiave campionato.
Sky Sport Max offre Triestina-Alcione Milano alle 20:30: un confronto dal sapore ambizioso, tra tradizione e voglia di conferma.
Infine, su Sky Sport Mix appuntamento con Team Altamura-Casertana, live alle 20:30, per completare un mosaico di sfide tutte da seguire.
Grande calcio sulla Rai: Benevento-Crotone in diretta su Rai Sport
La Rai mette in vetrina su Rai Sport la gara di Serie C Benevento-Crotone, al via alle 20:30: una seconda occasione per seguire uno dei match più attesi della serata.
