Calcio, l'Inter festeggia ma ci sono due motivi per non distrarsi
Stasera, lunedì 4 maggio 2026, si chiude la giornata di Serie A che ha incoronato campioni i nerazzurri: Fiorentina e Cremonese lottano per non retrocedere
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Tra le sfide da non perdere spiccano Roma-Fiorentina, l’incrocio di Premier League Everton-Manchester City e il confronto di Serie A Cremonese-Lazio.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Fiorentina illumina la serata
- Altre proposte: la Serie A in diretta su Dazn
Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Fiorentina illumina la serata
Sul canale Sky Sport 1, il pomeriggio si apre alle 16:00 con Chelsea-Nottingham Forest, mentre in serata alle 21:00 spazio a Everton-Manchester City per un Monday night di Premier League ad alto tasso tecnico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sul canale Sky Sport Calcio, la giornata propone alle 16:00 Chelsea-Nottingham Forest dalla Premier League e, in prima serata alle 20:45, la Serie A con Roma-Fiorentina.
Altre proposte: la Serie A in diretta su Dazn
Sulla piattaforma Dazn spazio interamente alla Serie A: si parte alle 18:30 con Cremonese-Lazio, per arrivare alle 20:45 con l’attesissimo Roma-Fiorentina, ideale per chi vuole vivere la serata tricolore.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Inter, perché oggi è la giornata decisiva (e non gioca nemmeno)
Stasera, venerdì 24 aprile 2026, si gioca Napoli-Cremonese, ultima chance per gli az...
Pisa-Lecce, oggi in TV: canale, orario e dove vederla in streaming
Scoprite le migliori partite di venerdì 1 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn alla Pr...
Coppe europee, dove vedere le partite di oggi in TV (senza italiane)
I match di Europa e Conference League in programmazione televisiva oggi, giovedì 30 ...
Occasione d'oro per la Fiorentina: i viola non possono sbagliare
Stasera, lunedì 13 aprile 2026, i toscani affrontano la Lazio: tutte le squadre diet...
Fiorentina-Inter, dove vederla in diretta TV: orario, canale, streaming
Scoprite dove vedere le migliori partite di domenica 22 marzo 2026: Serie A su DAZN ...
Inter, basta con gli sbadigli: questa sera serve fare di più
Stasera, martedì 21 aprile 2026, il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra i n...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 2 maggio 2026: da Atalanta-Genoa a Como-Napoli
Scoprite le migliori partite di sabato 2 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN al...
Coppe europee, oggi tocca a Fiorentina e Bologna. Una partita è gratis per tutti
Oggi, giovedì 9 aprile 2026, i viola affrontano il Crystal Palace e i rossoblu l'Ast...