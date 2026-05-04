Calcio, l'Inter festeggia ma ci sono due motivi per non distrarsi Stasera, lunedì 4 maggio 2026, si chiude la giornata di Serie A che ha incoronato campioni i nerazzurri: Fiorentina e Cremonese lottano per non retrocedere

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Tra le sfide da non perdere spiccano Roma-Fiorentina, l’incrocio di Premier League Everton-Manchester City e il confronto di Serie A Cremonese-Lazio.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Fiorentina illumina la serata

Sul canale Sky Sport 1, il pomeriggio si apre alle 16:00 con Chelsea-Nottingham Forest, mentre in serata alle 21:00 spazio a Everton-Manchester City per un Monday night di Premier League ad alto tasso tecnico.

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Sul canale Sky Sport Calcio, la giornata propone alle 16:00 Chelsea-Nottingham Forest dalla Premier League e, in prima serata alle 20:45, la Serie A con Roma-Fiorentina.

Altre proposte: la Serie A in diretta su Dazn

Sulla piattaforma Dazn spazio interamente alla Serie A: si parte alle 18:30 con Cremonese-Lazio, per arrivare alle 20:45 con l’attesissimo Roma-Fiorentina, ideale per chi vuole vivere la serata tricolore.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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