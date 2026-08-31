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Il calcio in TV oggi, lunedì 31 agosto: dove vedere Lecce Roma e Atalanta-Bologna in diretta

Scoprite le migliori partite di lunedì 31 agosto 2026: Serie A su DAZN, Premier League su Sky e Serie C sulla Rai

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Redazione

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Donyel Malen, attaccante della Roma
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Dalla Serie A su DAZN, alla Premier League su Sky, fino alla Serie C sulla Rai, c’è davvero una proposta per ogni gusto tra big match e sfide da non perdere.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia

Su DAZN doppio appuntamento con la Serie A: alle 18:30 riflettori sul Via del Mare per Lecce-Roma, mentre in serata alle 20:45 va in scena Atalanta-Bologna per un lunedì ricco di emozioni e punti pesanti.

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Giornata intensa anche su Sportitalia: a mezzanotte, alle 00:00, spazio al calcio argentino con Estudiantes-Newell’s (Liga Profesional), mentre nel pomeriggio alle 16:45 tocca al Primavera 1 con Fiorentina-Verona, vetrina ideale per osservare i talenti del futuro.

Premier League su Sky: Aston Villa-Arsenal illumina la serata

Su Sky Sport Arena alle 21:00 appuntamento di cartello con la Premier League: Aston Villa-Arsenal promette intensità e spettacolo, tra ambizioni europee e punti pesanti da conquistare.

Per chi preferisce il calcio nostrano, su Sky Sport Mix alle 21:00 c’è la Serie C con Treviso-Lecco, sfida dal sapore speciale tra tradizione e voglia di risalire.

Calcio sulla Rai: Novara-Folgore Caratese di Serie C in prima serata

Su Rai Sport alle 20:30 riflettori sulla Serie C con Novara-Folgore Caratese, incontro che mette in palio punti importanti e racconta il cuore pulsante del nostro calcio.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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