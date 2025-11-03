Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 3 novembre 2025: dove vedere Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa
Scoprite le migliori partite di lunedì 3 novembre 2025: Italia U17 su Rai Sport e la Serie A con Lazio-Cagliari su Sky e DAZN
La giornata di oggi, lunedì 3 novembre 2025, offre una vasta scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A con Lazio-Cagliari, alla Coppa del Mondo U17 con Qatar-Italia, fino a un altro appuntamento di A come Sassuolo-Genoa. Prepariamoci a un pomeriggio e una serata ricchi di calcio tra campionati e nazionali giovanili.
- Grande calcio sulla Rai: l'Italia U17 sfida il Qatar al Mondiale
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Lazio-Cagliari illumina la serata
- Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia
Grande calcio sulla Rai: l’Italia U17 sfida il Qatar al Mondiale
Alle 16:35 su Rai Sport spazio alla Coppa del Mondo U17 Qatar 2025 con Qatar-Italia: un appuntamento da non perdere per seguire gli Azzurrini in una sfida dal sapore internazionale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In serata, alle 20:30, ancora su Rai Sport la Serie C propone Vis Pesaro-Juventus Next Gen, match che promette intensità e ritmo tra due squadre in cerca di punti pesanti.
Appuntamento con la Serie A su Sky: Lazio-Cagliari illumina la serata
Su Sky Sport Calcio, alle 20:45, riflettori puntati sulla Serie A con Lazio-Cagliari, una sfida dal fascino particolare che può indirizzare la settimana delle due squadre.
Su Sky Sport 1, alle 20:30, spazio alla Serie C con Calcio Serie C 12ga Girone A Albinoleffe/ Inter U23 03/11/2025, occasione utile per seguire da vicino i talenti del campionato.
La serata internazionale di Sky Sport Arena offre la Premier League con Sunderland-Everton alle 21:00, per chi cerca il ritmo del calcio inglese.
Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia
Su DAZN doppio appuntamento con la Serie A: alle 18:30 Sassuolo-Genoa e, in notturna, alle 20:45 ancora Lazio-Cagliari per vivere la sfida anche su questa piattaforma.
Nel pomeriggio di Sportitalia spazio alla Primavera 1 con due incontri: alle 14:30 Monza-Genoa e alle 16:30 Torino-Verona, una vetrina importante per osservare i giovani protagonisti del nostro calcio.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025
Dal tennis delle WTA Finals su Sky Sport Tennis al calcio con Lazio-Cagliari e il Mo...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A
Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, riparte il campionato: riflettori sullo stadio Bent...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 30 ottobre 2025. La Lazio vuole tornare in alto
Le partite di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, in TV: si chiude il turno infrasettiman...
Lo sport in TV oggi, lunedì 20 ottobre 2025: super volley e una sfida dura per la Virtus (dopo il caso Vildoza)
I migliori eventi sportivi in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025: oltre al calcio di ...
Il calcio in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Fiorentina-Bologna e Aston Villa-Manchester City
Scoprite le migliori partite di domenica 26 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN alle...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025. Chiusura di lusso per la giornata di A
Le partite in onda lunedì 20 ottobre 2025: Cremonese e Udinese si sfidano per un pos...
Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale
I migliori eventi sportivi in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Bercy il tennist...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth
Dalla Serie A su Dazn e Sky alle sfide di Premier, Bundesliga e Serie C: tutti gli o...