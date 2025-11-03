Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 3 novembre 2025: dove vedere Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa

Scoprite le migliori partite di lunedì 3 novembre 2025: Italia U17 su Rai Sport e la Serie A con Lazio-Cagliari su Sky e DAZN

Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 3 novembre 2025: dove vedere Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa

La giornata di oggi, lunedì 3 novembre 2025, offre una vasta scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A con Lazio-Cagliari, alla Coppa del Mondo U17 con Qatar-Italia, fino a un altro appuntamento di A come Sassuolo-Genoa. Prepariamoci a un pomeriggio e una serata ricchi di calcio tra campionati e nazionali giovanili.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia U17 sfida il Qatar al Mondiale

Alle 16:35 su Rai Sport spazio alla Coppa del Mondo U17 Qatar 2025 con Qatar-Italia: un appuntamento da non perdere per seguire gli Azzurrini in una sfida dal sapore internazionale.

In serata, alle 20:30, ancora su Rai Sport la Serie C propone Vis Pesaro-Juventus Next Gen, match che promette intensità e ritmo tra due squadre in cerca di punti pesanti.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Lazio-Cagliari illumina la serata

Su Sky Sport Calcio, alle 20:45, riflettori puntati sulla Serie A con Lazio-Cagliari, una sfida dal fascino particolare che può indirizzare la settimana delle due squadre.

Su Sky Sport 1, alle 20:30, spazio alla Serie C con Calcio Serie C 12ga Girone A Albinoleffe/ Inter U23 03/11/2025, occasione utile per seguire da vicino i talenti del campionato.

La serata internazionale di Sky Sport Arena offre la Premier League con Sunderland-Everton alle 21:00, per chi cerca il ritmo del calcio inglese.

Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia

Su DAZN doppio appuntamento con la Serie A: alle 18:30 Sassuolo-Genoa e, in notturna, alle 20:45 ancora Lazio-Cagliari per vivere la sfida anche su questa piattaforma.

Nel pomeriggio di Sportitalia spazio alla Primavera 1 con due incontri: alle 14:30 Monza-Genoa e alle 16:30 Torino-Verona, una vetrina importante per osservare i giovani protagonisti del nostro calcio.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

