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Il calcio in TV oggi: alle 19 c'è Brasile-Giappone, poi Germania e Olanda. Dove vedere le partite in diretta

Le sfide di oggi: Brasile-Giappone su Rai 1, Italia-Serbia U19 su Rai Sport e i Sedicesimi dei Mondiali su Dazn

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Redazione

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Vinicius, stella del brasile
ANSA

Lunedì 29 giugno 2026 offre una ricca selezione di calcio per tutti i gusti: dai Mondiali 2026 con Brasile-Giappone su Rai 1, agli Europei U19 con Italia-Serbia su Rai Sport, fino ai tre incontri dei Sedicesimi dei Mondiali proposti da Dazn. Preparatevi a una giornata intensa tra pomeriggio, prima serata e notte.

Grande calcio sulla Rai: Brasile-Giappone illumina la serata e l’Italia U19 nel pomeriggio

Alle 19:00 su Rai 1 va in scena Brasile-Giappone, sfida valida per i Mondiali 2026 che promette spettacolo in prima serata.

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Nel pomeriggio, alle 17:00 su Rai Sport, appuntamento con Italia-Serbia per gli Europei U19 Galles 2026, ideale per iniziare la giornata di calcio con le Nazionali giovanili.

Altre proposte: segui i Sedicesimi dei Mondiali 2026 su Dazn

Alle 19:00 su Dazn si gioca Sedicesimi di finale, Brasile-Giappone, un incrocio ad alta tensione che apre la lunga serata iridata.

In seconda serata, alle 22:30 su Dazn, spazio al secondo match di giornata dei sedicesimi di finale, Germania-Paraguay, match che potrebbe regalare sorprese e ribaltoni nella griglia.

Nella notte, alle 03:00 su Dazn, si completa il programma con la terza partita dei sedicesimi di finale, Olanda-Marocco, ultimo atto di una giornata mondiale senza pause.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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