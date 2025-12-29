Trova nel Magazine
Roma-Genoa, stasera in TV: orario, dove vedere il posticipo di serie A in diretta

Scoprite le migliori partite di lunedì 29 dicembre 2025: dalla Serie A su Sky alla Coppa d'Africa su Sportitalia, con opzione anche su Dazn

La giornata di oggi offre una selezione di partite per tutti i gusti: scoprite gli appuntamenti di Serie A e le sfide tra nazionali. In evidenza Roma-Genoa in campionato e, per gli amanti del calcio internazionale, la Coppa d’Africa con Angola-Egitto e Zambia-Marocco.

Altre proposte: la Coppa d’Africa illumina la giornata

Su Sportitalia doppio appuntamento con le nazionali: alle 17:00 Angola-Egitto, a seguire alle 20:00 Zambia-Marocco. Due sfide che mettono in vetrina talento e intensità del calcio africano, ideali per chi vuole vivere un pomeriggio e una serata dal respiro internazionale.

Sulla piattaforma Dazn spazio alla Serie A con Roma-Genoa, in programma alle 20:45: una scelta perfetta per chiudere la giornata con il grande calcio italiano.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Genoa accende la serata

Su Sky Sport Calcio riflettori puntati su Roma-Genoa, calcio d’inizio alle 20:45. Un confronto che promette ritmo e intensità, con i giallorossi e i rossoblù pronti a cercare punti pesanti nella corsa in campionato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

In tendenza

