Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, lunedì 28 settembre: c'è Turchia-Italia in Nations League. Dove vedere il match live

Scoprite le migliori partite di lunedì 28 settembre 2026: l’Italia in Nations League su Rai 1 e il big match Belgio-Francia su Sky

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Sandro Tonali, centrocampista dell'Italia
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra UEFA Nations League e Qualificazioni alla Coppa d’Africa, c’è spazio per tutti i gusti. Riflettori puntati sulla sfida della Nazionale in prima serata, sul big match internazionale e sulle selezioni africane in cerca del pass per la competizione continentale.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Turchia in UEFA Nations League

Su Rai 1 appuntamento imperdibile con Turchia-Italia, inizio alle 20:45: una serata ricca di emozioni con gli Azzurri protagonisti in UEFA Nations League.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nations League su Sky: il big match Belgio-Francia illumina la serata

Su Sky Sport 1 doppio appuntamento con la UEFA Nations League: si parte alle 18:00 con Georgia-Ucraina, poi riflettori puntati alle 20:45 sul grande classico europeo Belgio-Francia.

Su Sky Sport Calcio spazio al mosaico della serata con Diretta Gol alle 18:00 e alle 20:45, per non perdere i momenti chiave di tutte le gare in contemporanea.

Altre proposte: segui le Qualificazioni alla Coppa d’Africa

Su Sportitalia doppia sfida verso la Coppa d’Africa: alle 18:00 va in scena Zimbabwe-Congo, mentre alle 21:00 tocca a Botswana-Tunisia, due incontri che promettono intensità e grande agonismo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 26 settembre 2026: da Inghilterra-Spagna a Slovenia Scozia

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 26 settembre 2026: da Inghilterra-Spagna a Slovenia Scozia

Le migliori partite di sabato 26 settembre 2026: Nations League su Sky e il big matc...
Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana

Il calcio in TV oggi, venerdì 25 settembre: l'Italia sfida il Belgio in Nations League. Dove vedere il match in diretta

UEFA Nations League protagonista: Italia-Belgio sulla Rai e doppio Diretta Gol su Sk...
Norvegia-Portogallo, oggi in diretta TV: canale, orario, come vederla gratis e in chiaro

Norvegia-Portogallo, oggi in diretta TV: canale, orario, come vederla gratis e in chiaro

Nations League su Sky e TV8, Serie C e calcio femminile su Sky, amichevole della Laz...
Jamal Musiala, stella della Germania

Il calcio in TV oggi, giovedì 24 settembre: parte la Nations League con Olanda-Germania. Dove vederla live

Scoprite le migliori partite di giovedì 24 settembre 2026: Nations League su Sky e O...
Il calcio in TV oggi (13 settembre 2026), dove vedere Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus

Il calcio in TV oggi (13 settembre 2026), dove vedere Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus

Scoprite le migliori partite di domenica 13 settembre 2026: dalla Serie A su Dazn e ...
affari tuoi non va in onda stasera 25 settembre 2026

Affari Tuoi, cancellata la puntata di stasera e De Martino verso una pioggia di stop: la decisione della Rai

Salta la puntata di venerdì 25 settembre 2026: su Rai 1 c'è Italia-Belgio di Nations...
IL Como sfida il Genoa nella terza giornata di Serie A

Il calcio in TV oggi, venerdì 4 settembre: riparte la Serie A con Genoa-Como. Dove vederla live

Scoprite le migliori partite di venerdì 4 settembre 2026: dalla Serie A su DAZN alla...
Ilary Blasi - Grande Fratello Vip

Stasera in tv (28 settembre): Ilary Blasi svela l'eliminato al Grande Fratello Vip

Cosa vedere stasera in tv? La partita di Nations League (Rai 1) contro il reality di...
Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter

Il calcio in TV oggi, martedì 8 settembre: torna la Champions con Real Madrid-Inter. Dove vederla in diretta

Scoprite le migliori partite di martedì 8 settembre 2026: notte di Champions su Sky ...

Ford

Nuova Ford BlueCruise

Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»

LEGGI

Personaggi

Alessadro Bastoni

Alessandro Bastoni
lessandro Antinelli

Alessandro Antinelli
Ciccio Graziani

Ciccio Graziani
Paola Ferrari

Paola Ferrari

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963