Il calcio in TV oggi, lunedì 28 settembre: c'è Turchia-Italia in Nations League. Dove vedere il match live Scoprite le migliori partite di lunedì 28 settembre 2026: l’Italia in Nations League su Rai 1 e il big match Belgio-Francia su Sky

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra UEFA Nations League e Qualificazioni alla Coppa d’Africa, c’è spazio per tutti i gusti. Riflettori puntati sulla sfida della Nazionale in prima serata, sul big match internazionale e sulle selezioni africane in cerca del pass per la competizione continentale.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Turchia in UEFA Nations League

Su Rai 1 appuntamento imperdibile con Turchia-Italia, inizio alle 20:45: una serata ricca di emozioni con gli Azzurri protagonisti in UEFA Nations League.

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Nations League su Sky: il big match Belgio-Francia illumina la serata

Su Sky Sport 1 doppio appuntamento con la UEFA Nations League: si parte alle 18:00 con Georgia-Ucraina, poi riflettori puntati alle 20:45 sul grande classico europeo Belgio-Francia.

Su Sky Sport Calcio spazio al mosaico della serata con Diretta Gol alle 18:00 e alle 20:45, per non perdere i momenti chiave di tutte le gare in contemporanea.

Altre proposte: segui le Qualificazioni alla Coppa d’Africa

Su Sportitalia doppia sfida verso la Coppa d’Africa: alle 18:00 va in scena Zimbabwe-Congo, mentre alle 21:00 tocca a Botswana-Tunisia, due incontri che promettono intensità e grande agonismo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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