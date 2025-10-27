Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 27 ottobre 2025. L'Inter è pronta a ripartire dopo l'ultimo stop

Le migliori partite in onda lunedì 27 ottobre 2025: i nerazzurri U23 devono riscattare l'ultimo pareggio, sfida nobile del Perugia con il Livorno e il Boca Juniors

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 27 ottobre 2025. L'Inter è pronta a ripartire dopo l'ultimo stop

La giornata di lunedì 27 ottobre 2025 offre una scelta di calcio in TV per tutti i gusti: quattro appuntamenti live tra Serie C italiana e Liga Profesional argentina. Tra le proposte spiccano Perugia-Livorno, Inter U23-Cittadella e l’atteso Barracas Central-Boca Jrs.

Serie C in primo piano su Sky: Perugia-Livorno guida la serata

Sul canale Sky Sport Calcio spazio a Perugia-Livorno alle 20:30, una sfida dal sapore classico che apre una serata ricchissima dedicata alla Serie C.

Intensità e ritmo su Sky Sport Arena con Inter U23-Cittadella alle 20:30, un confronto che mette di fronte giovani di talento e una squadra solida e ambiziosa. L’Inter deve riscattarsi dopo il pareggio con il Renate di martedì scorso e prima della Coppa Italia di Serie C, in programma giovedì.

La rassegna si completa su Sky Sport Max con Dolomiti Bellunesi-Triestina, in programma alle 20:30: una partita che unisce tradizione e voglia di punti pesanti.

Grande calcio sulla Rai: Perugia-Livorno su Rai Sport

Sulla rete Rai Sport riflettori puntati su Perugia-Livorno alle 20:30, occasione imperdibile per seguire un confronto dal grande fascino tra due piazze storiche della Serie C.

Altre proposte: segui la Liga Profesional

Per chi guarda oltre i confini, su Sportitalia va in scena Barracas Central-Boca Jrs alle 20:00, match valido per la Liga Profesional argentina che promette adrenalina e atmosfere incandescenti.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

