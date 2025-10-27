Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 27 ottobre 2025. L'Inter è pronta a ripartire dopo l'ultimo stop
Le migliori partite in onda lunedì 27 ottobre 2025: i nerazzurri U23 devono riscattare l'ultimo pareggio, sfida nobile del Perugia con il Livorno e il Boca Juniors
La giornata di lunedì 27 ottobre 2025 offre una scelta di calcio in TV per tutti i gusti: quattro appuntamenti live tra Serie C italiana e Liga Profesional argentina. Tra le proposte spiccano Perugia-Livorno, Inter U23-Cittadella e l’atteso Barracas Central-Boca Jrs.
- Serie C in primo piano su Sky: Perugia-Livorno guida la serata
- Grande calcio sulla Rai: Perugia-Livorno su Rai Sport
- Altre proposte: segui la Liga Profesional
Serie C in primo piano su Sky: Perugia-Livorno guida la serata
Sul canale Sky Sport Calcio spazio a Perugia-Livorno alle 20:30, una sfida dal sapore classico che apre una serata ricchissima dedicata alla Serie C.
Intensità e ritmo su Sky Sport Arena con Inter U23-Cittadella alle 20:30, un confronto che mette di fronte giovani di talento e una squadra solida e ambiziosa. L’Inter deve riscattarsi dopo il pareggio con il Renate di martedì scorso e prima della Coppa Italia di Serie C, in programma giovedì.
La rassegna si completa su Sky Sport Max con Dolomiti Bellunesi-Triestina, in programma alle 20:30: una partita che unisce tradizione e voglia di punti pesanti.
Grande calcio sulla Rai: Perugia-Livorno su Rai Sport
Sulla rete Rai Sport riflettori puntati su Perugia-Livorno alle 20:30, occasione imperdibile per seguire un confronto dal grande fascino tra due piazze storiche della Serie C.
Altre proposte: segui la Liga Profesional
Per chi guarda oltre i confini, su Sportitalia va in scena Barracas Central-Boca Jrs alle 20:00, match valido per la Liga Profesional argentina che promette adrenalina e atmosfere incandescenti.
