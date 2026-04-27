Calcio, si chiude la giornata e due partite sono in chiaro e gratis per tutti
Oggi, lunedì 27 aprile 2026, in campo Lazio-Udinese e Cagliari-Atalanta: dove vederle e come guardare due match di Primavera in diretta e gratuitamente
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: sei appuntamenti in palinsesto per tutti i gusti, tra cui Lazio-Udinese e Cagliari-Atalanta in Serie A, il calcio internazionale con Manchester United-Brentford e il campionato Primavera 1 su Sportitalia.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Lazio-Udinese illumina la serata
- Altre proposte: segui la Serie A e il campionato Primavera 1
Appuntamento con la Serie A su Sky: Lazio-Udinese illumina la serata
La serata di Sky Sport Calcio propone Lazio-Udinese alle 20:45, un classico del nostro campionato per chi vuole chiudere la giornata con la Serie A.
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Sul fronte internazionale, su Sky Sport Arena dalle 21:00 va in scena Manchester United-Brentford, sfida di Premier League che arricchisce l’offerta calcistica del lunedì.
Altre proposte: segui la Serie A e il campionato Primavera 1
Su Dazn doppio appuntamento con la Serie A: si parte alle 18:30 con Cagliari-Atalanta, per poi proseguire alle 20:45 con Lazio-Udinese, per una serata tutta dedicata al grande calcio italiano.
Spazio ai giovani su Sportitalia con il Primavera 1: alle 15:00 riflettori su Bologna-Genoa, mentre alle 17:00 tocca a Fiorentina-Monza, due incontri ideali per scoprire i talenti del nostro calcio.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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