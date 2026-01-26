Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 26 gennaio 2026: la sfida del Nord-Est (e molto altro)
Le partite in onda lunedì 26 gennaio 2026: la Serie A chiude il turno con Verona-Udinese. Ma ci sono anche la Primavera, la Serie C e il calcio internazionale
La giornata di lunedì 26 gennaio 2026 offre dieci appuntamenti di calcio in TV, con proposte per tutti i gusti: dalla Serie A con Verona-Udinese alla Serie C con LR Vicenza-Cittadella, fino alla Premier League con Everton-Leeds.
- Serie A su Sky: Verona-Udinese illumina la serata
- Altre proposte: Serie A su Dazn e giornata ricca su Sportitalia
- Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano
Serie A su Sky: Verona-Udinese illumina la serata
Su Sky Sport Calcio riflettori puntati sulla Serie A con Verona-Udinese, in programma alle 20:45.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La Serie C è protagonista su Sky Sport Max con LR Vicenza-Cittadella, calcio d’inizio alle 20:30.
Spazio ancora alla Serie C su Sky Sport 1 con Lecco-Inter U23, in campo alle 20:30.
In primo piano anche la Premier League su Sky Sport Arena con Everton-Leeds, fischio d’inizio alle 21:00.
Altre proposte: Serie A su Dazn e giornata ricca su Sportitalia
Su Dazn va in scena Verona-Udinese alle 20:45, appuntamento di Serie A da non perdere.
Pomeriggio intenso su Sportitalia con la Primavera 1: Cagliari-Sassuolo alle 12:00, Parma-Torino alle 14:00 e Roma-Bologna alle 16:00; a seguire, spazio alla Saudi League con Al Nassr-Al Taawoun alle 18:30.
Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano
Su Rai Sport appuntamento con la Serie C: LR Vicenza-Cittadella, in diretta alle 20:30.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 12 gennaio 2026. La Juventus attacca il Napoli
I bianconeri vogliono il terzo posto, approfittando del pareggio degli azzurri (anch...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce
Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra
Le partite in onda venerdì 16 gennaio 2026: Pisa-Atalanta apre la nuova giornata del...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma
Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino
Scoprite le migliori partite di sabato 10 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus
Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming
Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Co...