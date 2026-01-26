Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 26 gennaio 2026: la sfida del Nord-Est (e molto altro)

Le partite in onda lunedì 26 gennaio 2026: la Serie A chiude il turno con Verona-Udinese. Ma ci sono anche la Primavera, la Serie C e il calcio internazionale

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 26 gennaio 2026: la sfida del Nord-Est (e molto altro)

La giornata di lunedì 26 gennaio 2026 offre dieci appuntamenti di calcio in TV, con proposte per tutti i gusti: dalla Serie A con Verona-Udinese alla Serie C con LR Vicenza-Cittadella, fino alla Premier League con Everton-Leeds.

Serie A su Sky: Verona-Udinese illumina la serata

Su Sky Sport Calcio riflettori puntati sulla Serie A con Verona-Udinese, in programma alle 20:45.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La Serie C è protagonista su Sky Sport Max con LR Vicenza-Cittadella, calcio d’inizio alle 20:30.

Spazio ancora alla Serie C su Sky Sport 1 con Lecco-Inter U23, in campo alle 20:30.

In primo piano anche la Premier League su Sky Sport Arena con Everton-Leeds, fischio d’inizio alle 21:00.

Altre proposte: Serie A su Dazn e giornata ricca su Sportitalia

Su Dazn va in scena Verona-Udinese alle 20:45, appuntamento di Serie A da non perdere.

Pomeriggio intenso su Sportitalia con la Primavera 1: Cagliari-Sassuolo alle 12:00, Parma-Torino alle 14:00 e Roma-Bologna alle 16:00; a seguire, spazio alla Saudi League con Al Nassr-Al Taawoun alle 18:30.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano

Su Rai Sport appuntamento con la Serie C: LR Vicenza-Cittadella, in diretta alle 20:30.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 12 gennaio 2026. La Juventus attacca il Napoli

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 12 gennaio 2026. La Juventus attacca il Napoli

I bianconeri vogliono il terzo posto, approfittando del pareggio degli azzurri (anch...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Le partite in onda venerdì 16 gennaio 2026: Pisa-Atalanta apre la nuova giornata del...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma

Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino

Scoprite le migliori partite di sabato 10 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming

Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Co...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa

Le partite in onda martedì 13 gennaio 2026: i giallorossi sfidano il Torino per non ...

Personaggi

Bruno Pizzul

Bruno Pizzul

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963