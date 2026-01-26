Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 26 gennaio 2026: la sfida del Nord-Est (e molto altro) Le partite in onda lunedì 26 gennaio 2026: la Serie A chiude il turno con Verona-Udinese. Ma ci sono anche la Primavera, la Serie C e il calcio internazionale

La giornata di lunedì 26 gennaio 2026 offre dieci appuntamenti di calcio in TV, con proposte per tutti i gusti: dalla Serie A con Verona-Udinese alla Serie C con LR Vicenza-Cittadella, fino alla Premier League con Everton-Leeds.

Serie A su Sky: Verona-Udinese illumina la serata

Su Sky Sport Calcio riflettori puntati sulla Serie A con Verona-Udinese, in programma alle 20:45.

La Serie C è protagonista su Sky Sport Max con LR Vicenza-Cittadella, calcio d’inizio alle 20:30.

Spazio ancora alla Serie C su Sky Sport 1 con Lecco-Inter U23, in campo alle 20:30.

In primo piano anche la Premier League su Sky Sport Arena con Everton-Leeds, fischio d’inizio alle 21:00.

Altre proposte: Serie A su Dazn e giornata ricca su Sportitalia

Su Dazn va in scena Verona-Udinese alle 20:45, appuntamento di Serie A da non perdere.

Pomeriggio intenso su Sportitalia con la Primavera 1: Cagliari-Sassuolo alle 12:00, Parma-Torino alle 14:00 e Roma-Bologna alle 16:00; a seguire, spazio alla Saudi League con Al Nassr-Al Taawoun alle 18:30.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano

Su Rai Sport appuntamento con la Serie C: LR Vicenza-Cittadella, in diretta alle 20:30.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

