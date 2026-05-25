Il calcio in TV oggi: sfida salvezza in Bundesliga e semifinale di Primavera
Scoprite le migliori partite di lunedì 25 maggio 2026: dalla Bundesliga su Sky alla Primavera 1 su Sportitalia
Scoprite le migliori partite di calcio in programma lunedì 25 maggio 2026. La serata offre opzioni per tutti i gusti: la Bundesliga con Paderborn-Wolfsburg su Sky e la Primavera 1 con la Semifinale 2 su Sportitalia.
- Bundesliga in evidenza su Sky: Paderborn-Wolfsburg in prima serata
- Altre proposte: Primavera 1 su Sportitalia
Bundesliga in evidenza su Sky: Paderborn-Wolfsburg in prima serata
Su Sky Sport 1 va in onda SC Paderborn-VfL Wolfsburg alle 20:30, sfida della Bundesliga.
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Su Sky Sport Calcio la serata propone ancora la Bundesliga con Paderborn-Wolfsburg, calcio d’inizio alle 20:30.
Altre proposte: Primavera 1 su Sportitalia
Su Sportitalia appuntamento con la Semifinale 2 di Primavera 1 alle 20:30.
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