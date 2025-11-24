Il Como pronto a superare la Juventus: dove vedere la partita in TV oggi Le migliori partite di lunedì 24 novembre 2025: i lariani affrontano il Torino per un posto in Europa, scontro tra Sassuolo e Pisa e un grande match in Inghilterra

La giornata di lunedì 24 novembre 2025 offre undici appuntamenti di calcio in TV: dalle sfide di Serie A a quelle di Serie B e Serie C, passando per la Premier League e la Primavera 1. Tra le proposte di punta spiccano Torino-Como in Serie A, con i lariani che puntano a superare la Juventus in classifica, il confronto di Premier League Manchester United-Everton e la sfida di Serie C Livorno-Torres.

Appuntamento su Sky: Serie A e Premier League guidano la serata

Su Sky Sport 1 spazio alla Serie A con Torino-Como alle 18:30, prima del grande calcio inglese: Manchester United-Everton alle 21:00 per la Premier League.

Su Sky Sport Calcio ancora Serie A con Torino-Como alle 18:30 e, a seguire, la Serie C con Livorno-Torres alle 20:30.

La serata di Serie C continua su Sky Sport Arena con Perugia-Vis Pesaro alle 20:30.

Altre proposte: Serie A su Dazn e Primavera 1 su Sportitalia

Sul canale Dazn triplo appuntamento: Serie A con Torino-Como alle 18:30 e Sassuolo-Pisa alle 20:45, senza dimenticare la Serie B con Sampdoria-Juve Stabia alle 20:30.

Per gli appassionati dei giovani, Sportitalia propone la Primavera 1: Lazio-Verona alle 12:00 e Monza-Cremonese alle 14:00.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano

Su Rai Sport appuntamento con la Serie C: Livorno-Torres alle 20:30.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

