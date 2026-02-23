Trova nel Magazine
Calcio, due grandi danno vita al derby della disperazione: dove vederlo

Questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, Fiorentina e Pisa si sfidano per non retrocedere. Il Bologna affronta l'Udinese. Tutte le partite di oggi

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Calcio, due grandi danno vita al derby della disperazione: dove vederlo

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: preparatevi alla Serie A con Bologna-Udinese e Fiorentina-Pisa, alla grande sfida di Premier League Everton-Manchester United e agli appuntamenti di Serie C con Ternana-Forlì e Virtus Verona-L.R. Vicenza. Ce n’è per tutti i gusti, con proposte su Sky, Rai e Dazn.

Serie A in primo piano su Sky: Bologna-Udinese illumina la serata

Su Sky Sport Calcio, alle 20:45, la Serie A propone Bologna-Udinese, match che promette intensità e punti pesanti in classifica.

La serata internazionale passa da Sky Sport 1, dove alle 21:00 la Premier League mette di fronte Everton-Manchester United, una classica d’oltremanica ricca di fascino.

Spazio anche alla Serie C: su Sky Sport Arena, alle 20:30, in campo Virtus Verona-L.R. Vicenza, derby veneto che profuma di tradizione.

Alle 20:30, su Sky Sport Max, riflettori sulla Serie C con Ternana-Forlì, per una serata che valorizza il grande calcio dei campi di provincia.

Altre proposte: la Serie A su Dazn

Sulla piattaforma Dazn la Serie A offre un doppio appuntamento: si parte alle 18:30 con Fiorentina-Pisa, derby toscano che promette ritmo e intensità, per proseguire alle 20:45 con Bologna-Udinese, seconda occasione per seguire il match clou della serata.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C con Ternana-Forlì

La prima serata di Rai Sport propone alle 20:30 la sfida di Serie C Ternana-Forlì, appuntamento ideale per chi ama le storie e le ambizioni del calcio di casa nostra.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

