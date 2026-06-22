Calcio in TV: Argentina-Austria alle 19, Francia-Iraq alle 23. Dove vedere le partite in diretta Scoprite le migliori partite di lunedì 22 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai e Dazn, finale U16 su Sky

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Lunedì 22 giugno 2026 propone le Nazionali ai Mondiali 2026, una finale dei Campionati Nazionali Giovanili SGS e appuntamenti in più fasce orarie, dalla sera fino all’alba.

Grande calcio sulla Rai: Argentina-Austria in evidenza

Su Rai 1 alle 19:00 spazio ai Mondiali 2026 con Argentina-Austria, una sfida tra nazionali che apre il ricco programma odierno, con Messi attesissimo protagonista.

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Altre proposte: Mondiali 2026 su Dazn per una maratona internazionale

Alle 19:00 su Dazn va in scena Argentina-Austria, appuntamento dei Mondiali 2026 per chi preferisce lo streaming alla tv tradizionale. Alle 23:00 Dazn propone Francia-Iraq, valida per i Mondiali 2026, con in campo i Bleus, tra i candidati alla vittoria finale.

A seguire, alle 02:00, su Dazn spazio a Norvegia-Senegal, sempre nell’ambito dei Mondiali 2026.

La notte si chiude alle 05:00 con Giordania-Algeria su Dazn, ancora per i Mondiali 2026.

Finale U16 Serie A-B su Sky: giovani promesse in campo

Alle 20:00 su Sky Sport Max riflettori sulla finale dei Campionati Nazionali Giovanili SGS con U16 Serie A-B Finale.

Alla stessa ora, 20:00, Sky Sport 1 propone il calcio giovanile con U-16 Serie A.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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