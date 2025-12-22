Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola Scoprite le migliori partite di lunedì 22 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana su Mediaset alla Coppa d’Africa su Sportitalia

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza la Supercoppa Italiana con Napoli-Bologna, i match di Coppa d’Africa su Sportitalia e la Premier League con Fulham-Nottingham Forest.

Altre proposte: segui la Coppa d’Africa e la Primavera 1 su Sportitalia

Su Sportitalia spazio ai giovani con la Primavera 1: alle 11:00 Torino-Lecce apre la giornata, seguita alle 13:00 da Atalanta-Juventus.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel pomeriggio e in serata protagonista la Coppa d’Africa sempre su Sportitalia: alle 15:00 Mali-Zambia, alle 18:00 Sudafrica-Angola e alle 21:00 Egitto-Zimbabwe.

Supercoppa Italiana su Mediaset: Napoli-Bologna accende la serata

Sulla rete Italia 1 appuntamento alle 20:00 con Napoli-Bologna, sfida valida per la Supercoppa Italiana.

La stessa partita è proposta anche su Mediaset Infinity alle 20:00: Napoli-Bologna per la Supercoppa Italiana.

Premier League su Sky: Fulham-Nottingham Forest in prima serata

Su Sky Sport Arena la Premier League offre alle 21:00 Fulham-Nottingham Forest, match dal respiro internazionale.

In aggiunta, su Sky Sport Calcio la Serie C propone alle 20:30 Union Brescia-Inter U23.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in diretta su Rai Sport

Sul canale Rai Sport appuntamento alle 20:30 con Union Brescia-Inter U23, valido per la Serie C.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche