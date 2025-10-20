Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025. Chiusura di lusso per la giornata di A
Le partite in onda lunedì 20 ottobre 2025: Cremonese e Udinese si sfidano per un posto in coppa, a Londra c'è un derby e la Serie C sfodera un match di tradizione
La giornata di lunedì 20 ottobre 2025 offre quattro appuntamenti di calcio in TV per tutti i gusti: dalla Serie A con Cremonese-Udinese alla Premier League con West Ham-Brentford, passando per la Primavera 1 con Verona-Cremonese e la Serie C con Carpi-Ascoli. Scoprite le migliori sfide nazionali e internazionali per una serata all’insegna del grande calcio.
- Serie A su Sky: Cremonese-Udinese illumina la serata
- Altre proposte: la Serie A su DAZN e la Primavera su Sportitalia
- Grande calcio sulla Rai: Carpi-Ascoli di Serie C in prima serata
Serie A su Sky: Cremonese-Udinese illumina la serata
La prima serata di Sky ha il suo fulcro nella Serie A: alle 20:45 si gioca Cremonese-Udinese, in diretta su Sky Sport Calcio. Un confronto che promette intensità e ritmo, ideale per chi cerca un match dal peso specifico importante nel massimo campionato.
C’è spazio anche per il calcio internazionale: alle 21:00 la Premier League propone West Ham-Brentford su Sky Sport Max, un derby londinese che unisce fisicità e qualità, perfetto per chi ama il calcio inglese ad alta intensità.
Completa il quadro la Serie C con Carpi-Ascoli alle 20:30 su Sky Sport Arena: una sfida dal sapore tradizionale, preziosa per seguire da vicino le ambizioni delle due formazioni nei piani alti della categoria.
Altre proposte: la Serie A su DAZN e la Primavera su Sportitalia
La serata di Serie A è disponibile anche su DAZN con Cremonese-Udinese alle 20:45: una seconda opzione per non perdere neppure un minuto del confronto in massima serie.
Nel pomeriggio spazio ai talenti del domani: alle 16:30 la Primavera 1 mette in campo Verona-Cremonese su Sportitalia, un appuntamento ideale per chi vuole scoprire giovani interessanti e guardare al futuro del nostro calcio.
Grande calcio sulla Rai: Carpi-Ascoli di Serie C in prima serata
La Rai propone la Serie C con Carpi-Ascoli alle 20:30 su Rai Sport: una gara che profuma di tradizione e che promette equilibrio e intensità, perfetta per gli appassionati del calcio delle categorie storiche.
