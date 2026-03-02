Trova nel Magazine
Calcio, doppia sfida per chiudere la 27a giornata: dove vedere le partite

Oggi, lunedì 2 marzo 2026, si giocano Udinese-Fiorentina e Pisa-Bologna: dove guardale in diretta (Sky o DAZN). C'è anche un big match argentino

Calcio, doppia sfida per chiudere la 27a giornata: dove vedere le partite

La giornata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, propone quattro appuntamenti di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A in onda su Sky Sport Calcio e DAZN, fino alla Liga Profesional su Sportitalia. Tra le scelte da non perdere spiccano Udinese-Fiorentina e Pisa-Bologna, senza dimenticare nella notte Independiente Rivadavia-River Plate.

La Serie A su Sky: Udinese-Fiorentina accende la serata

Su Sky Sport Calcio, la sfida di Serie A Udinese-Fiorentina è in programma alle 20:45, appuntamento serale per gli appassionati del massimo campionato.

Altre proposte: Serie A su DAZN e Liga Profesional su Sportitalia

Su DAZN doppio appuntamento con la Serie A: si parte con Pisa-Bologna alle 18:30 e si prosegue con Udinese-Fiorentina alle 20:45.

Su Sportitalia, nella notte spazio alla Liga Profesional con Independiente Rivadavia-River Plate alle 01:30.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

