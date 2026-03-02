Calcio, doppia sfida per chiudere la 27a giornata: dove vedere le partite
Oggi, lunedì 2 marzo 2026, si giocano Udinese-Fiorentina e Pisa-Bologna: dove guardale in diretta (Sky o DAZN). C'è anche un big match argentino
La giornata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, propone quattro appuntamenti di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A in onda su Sky Sport Calcio e DAZN, fino alla Liga Profesional su Sportitalia. Tra le scelte da non perdere spiccano Udinese-Fiorentina e Pisa-Bologna, senza dimenticare nella notte Independiente Rivadavia-River Plate.
- La Serie A su Sky: Udinese-Fiorentina accende la serata
- Altre proposte: Serie A su DAZN e Liga Profesional su Sportitalia
La Serie A su Sky: Udinese-Fiorentina accende la serata
Su Sky Sport Calcio, la sfida di Serie A Udinese-Fiorentina è in programma alle 20:45, appuntamento serale per gli appassionati del massimo campionato.
Altre proposte: Serie A su DAZN e Liga Profesional su Sportitalia
Su DAZN doppio appuntamento con la Serie A: si parte con Pisa-Bologna alle 18:30 e si prosegue con Udinese-Fiorentina alle 20:45.
Su Sportitalia, nella notte spazio alla Liga Profesional con Independiente Rivadavia-River Plate alle 01:30.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
